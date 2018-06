Vicevoorzitter CSU roept Duitsers op Merkel te steunen in aanloop naar Europese migratietop IB

24 juni 2018

03u00

Bron: Belga 0 Plaatsvervangend voorzitter van de CSU Manfred Weber spreekt in de Duitse media kort voor de Europese top zijn steun uit voor Angela Merkel. De bondskanselier van de grotere zusterpartij CDU ligt in eigen land onder vuur wegens het migratiebeleid. Vooral met CSU-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer ligt Merkel op ramkoers.

Vlak voor de informele top over het migratiebeleid van zondag en de Europese top op 28 en 29 juni in Brussel, roept Weber op tot rust. "Deze week zijn er resultaten nodig wat betreft het migratiethema op Europees niveau", zegt de plaatsvervangend CSU-voorzitter, die ook fractieleider is van de conservatieven in het Europese parlement (EVP). "Nu moeten we de bondskanselier steunen, zodat ze in de EU de Duitse belangen kan verdedigen."

Splijtzwam

De splijtzwam binnen de Duitse regering is het migratiebeleid. CSU-partijvoorzitter en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil een harder beleid voeren en stelde Merkel eerder al voor een ultimatum.

Als er na de Europese top geen Europese regeling uit de bus komt om migranten die in Duitsland aankomen, terug te kunnen sturen naar de landen waar ze het eerst zijn geregistreerd, dan wil Seehofer asielzoekers beginnen terugsturen aan de Duitse grenzen.