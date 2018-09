Vicepresident Pence erg 'verdacht', maar je kan ook gokken op Trump zélf als anonieme columnschrijver jv

06 september 2018

12u50

Bron: Fox News 0 Wie is de anonieme auteur van het opiniestuk in de New York Times vandaag? Die vraag houdt heel wat Amerikanen bezig. In de column beweert de schrijver dat belangrijke pionnen binnen de Trump-administratie de president opzettelijk tegenwerken in het belang van het land. Door het specifieke gebruik van één woord prijkt vicepresident Mike Pence bij twee gokkantoren op de tweede plaats. Een van hen sluit ook Trump zelf niet uit.

MyBookie, een gokbedrijf uit Costa Rica, schuift achttien kandidaten naar voren die achter het zogenaamde 'op-ed' - een opiniestuk van een gastschrijver - in de New York Times vandaag zouden kunnen zitten. De grootste favoriet - met 1 tegen 3 - is 'een open veld', iemand die niet op de lijst van 18 kandidaten figureert. Op twee bij MyBookie staat Mike Pence, vicepresident en volgens sommigen de enige die nog het woord 'lodestar' bezigt, een verouderde term die leidende ster (poolster) betekent. In de brief verwijst de auteur met 'lodestar' naar de onlangs overleden Republikeinse senator John McCain. Wie Pence (2 tegen 3) verdenkt, verdient op elke ingezette dollar 66 cent. Voor wie op de onbekende topfavoriet gokt, is dat 33 cent.

De opvallendste namen van de andere 'verdachten' bij MyBookie zijn Trumps eigen dochter, Ivanka, en haar man, Jared Kushner (allebei 12-1). Dit zijn de 15 anderen die mogelijk tot de 'vijfde colonne' behoren: onderwijsminister Betsy Devos (2-1), minister van Staat Mike Pompeo (4-1), minister van Financiën Steven Mnuchin (4-1), stafchef John F. Kelly (4-1), minister van Defensie Jim Mattis (5-1), Attorney General Jeff Sessions (5-1), minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke (6-1), landbouwminister Sonny Perdue (6-1), minister van Handel Wilbur Ross (7-1), die van werk Alex Acosta (7-1), die van Volksgezondheid en Sociale Zaken Alex Azar (8-1), minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling Ben Carson (8-1), minister van Veteranenzaken Robert Wilkie (8-1), die van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen (10-1) en beleidsadviseur Stephen Miller (15-1).

Een ander gokkantoor, Bovada uit Canada, lanceerde even later een eigen lijst met bijhorende kansrekening. Daar voert Jeff Sessions de kandidaten aan, met een winstkans van 5 tegen 2. Ook Bovada zet Mike Pence op twee (3 tegen 1). Volgen: Kelly (4 tegen 1), Mattis (4 tegen 1), VN-ambassadeur Nikki Haley (10 tegen 1), 'Javanka' (15 tegen 1), director van de National Intelligence Dan Coats (15 tegen 1), Witte Huis-raadgever Don McGahn (15 tegen 1), Melania Trump (50 tegen 1) en adviseur Kellyanne Conway (50 tegen 1). Naast Trumps dochter beschouwt de firma dus ook zijn eigen vrouw als mogelijke auteur van het opiniestuk. En dat is nog niet alles: Bovada sluit niet uit dat Trump zélf de ophefmakende brief zou geschreven hebben. De kans daartoe acht het gokkantoor wel maar 25 tegen 1.

Dé vraag is natuurlijk of we het ooit zullen weten. Bovada nam alleszins voorzorgen: de New York Times moet uiterlijk tegen 31 december 2020 zijn bron bekendmaken. Nadien krijgen gokkers hun winst niet meer uitgekeerd.