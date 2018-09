Vicepremier Mike Pence wil met leugendetector bewijzen dat hij niet achter opiniestuk tegen Trump zit TT

10 september 2018

09u23

Bron: The Independent, Fox 2 De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is "zonder te twijfelen" akkoord om een test met een leugendetector te ondergaan om te bewijzen dat hij niet de auteur is van het omstreden verhaal in The New York Times. Een 'hoge medewerker' van Donald Trump in het Witte Huis schreef de president vorige week anoniem de grond in.

In het opiniestuk vertelde de auteur dat er in het Witte Huis een "verzetsbeweging" bestaat die soms lijnrecht tegen Trump ingaat en hem zelfs bewust tegenwerkt. Trump ontstak in woede bij het lezen van het artikel, spreekt over "landverraad" en wil zelfs dat het gerecht een onderzoek instelt om de identiteit van de auteur te achterhalen.

Al snel gingen lijstjes rond met namen van mogelijke namen. Een van hen is niemand minder dan Mike Pence, Trumps eigen vicepresident. Pence kwam in het vizier omdat in het artikel het woord 'lodestar', een oude term voor 'poolster' of 'leidende ster', voorkomt en Pence dat woord zelf geregeld gebruikt. Al valt uiteraard evenmin uit te sluiten dat de auteur het woord er net in smokkelde om Pence verdacht te maken.

Pence zelf ontkent in elk geval in alle toonaarden. Op Fox News sprak hij gisteren over "een aanval op onze democratie" en zei hij bereid te zijn alles te doen voor Trump om zijn onschuld aan te tonen. Zelfs een leugentest ondergaan. "Ik zou geen moment twijfelen en me onderwerpen aan elk onderzoek van de regering", zei hij. "Het is aan de president om dat te beslissen. Maar deze persoon moet beseffen dat hij of zij een eed schendt. Niet aan de president, maar aan de grondwet. Dat iemand die een eed heeft afgelegd letterlijk zegt dat ze de president elke dag tegenwerken in datgene waar hij voor verkozen is, is ondemocratisch. Het is niet enkel bedrieglijk, maar echt een aanval op onze democratie. Die persoon zou de eer aan zichzelf moeten houden, zich kenbaar moeten maken en opstappen."

Trump zelf noemt het onderzoek naar de auteur "een zaak van nationale veiligheid".

