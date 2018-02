Vicepremier Australië stapt op wegens affaire met medewerkster IB

23 februari 2018

06u01

Bron: ANP 1 De Australische vicepremier Barnaby Joyce heeft zijn aftreden aangekondigd. De leider van de conservatieve National Party lag onder vuur nadat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke affaire had met een medewerkster die zwanger van hem is. Hij stopt maandag ook als partijleider.

Door de affaire was er grote onenigheid ontstaan in de coalitie. Joyce weigerde aanvankelijk op te stappen. Premier Malcolm Turnbull kwam vorige week met een verbod op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun directe medewerkers, nadat hij het gedrag van Joyce een "ontstellend grote inschattingsfout" had genoemd.

De centrumrechtse coalitie van Turnbull heeft maar een meerderheid van één zetel. Doordat Joyce terugkeert naar het parlement houdt de coalitie haar nipte meerderheid.