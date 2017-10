Viceminister-president Catalonië: "Puigdemont is en blijft minister-president" Catalonië wacht spannende verkiezingsrace TMA

11u12

Bron: Belga, ANP 0 AFP Carles Puigdemont (centraal), Oriol Junqueras (links) en Carme Forcadell (rechts) zingen het Catalaanse volkslied na stemming tot onafhankelijkheid. De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont "is en blijft de minister-president" van Catalonië. Dat schrijft viceminister-president Oriol Junqueras in een opiniestuk dat zondag werd gepubliceerd in de krant El Punt-Avui. "Carles Puigdemont is en blijft de minister-president van het land, en Carme Forcadell is en blijft de voorzitter van het parlement, en dat ten minste tot op de dag dat de burgers het tegenovergestelde beslissen tijdens vrije verkiezingen", aldus Junqueras, die een "staatsgreep tegen Catalonië" laakt.

"We mogen geen van de antidemocratische maatregelen accepteren die de Partido Popular (van premier Mariano Rajoy) vanuit Madrid organiseert", aldus Junqueras nog in een eerste reactie op de Spaanse maatregelen in het kader van artikel 155 dat de autonomie van Catalonië moet opheffen.

"We zullen de komende dagen beslissingen moeten nemen die niet altijd gemakkelijk te begrijpen zijn", voegt Junqueras nog toe. Hij noemt de relatie met de Spaanse regering een "relatie van willekeurige en wispelturige ondergeschiktheid en onderdanigheid". "Ze hebben ons nooit willen overtuigen, ze hebben ons steeds willen verslaan."

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft vrijdag de afzetting van de Catalaanse regering afgekondigd en verkiezingen uitgeroepen in Catalonië op 21 december. Zaterdagochtend heeft de premier officieel de bevoegdheden van Puigdemont overgenomen. Via een publicatie in het staatsblad zijn ook de andere leden van de naar onafhankelijkheid strevende regering in Barcelona afgezet.

Democratische oppositie

Puigdemont heeft vrijdag opgeroepen tot een "democratische oppositie" tegen Madrid. Dezelfde dag raakte eveneens bekend dat het Spaanse parket-generaal een procedure tegen hem zal opstarten wegens "rebellie". De minister-president kan zich wel nog kandidaat stellen bij de regionale verkiezingen, aldus de Spaanse ambassadeur in Frankrijk aan AFP. "Het is aan de rechters om te beslissen of hij de wetgeving heeft geschonden. Momenteel kan hij zich kandidaat stellen voor de verkiezingen."

Peiling

Volgens een peiling die zondag gepubliceerd werd in de Spaanse krant El Mundo, zou de separatistische coalitie van ERC, PDeCAT en CUP bij de verkiezingen geen meerderheid meer halen. Ze zou nog 42,5 procent en 61 tot 65 zetels halen, terwijl er 68 nodig zijn voor een parlementaire meerderheid. Momenteel beschikt de coalitie over 72 zetels.