Vicedirecteur UNAIDS stapt op: "Niets te maken met seksueel wangedrag" SVM

23 februari 2018

12u47

Bron: Belga 0 Vicedirecteur Luiz Loures van UNAIDS heeft vandaag zijn vertrek bij het VN-agentschap aangekondigd. De Braziliaan was door een medewerkster beschuldigd van seksuele agressie, maar werd na een intern VN-onderzoek niet schuldig bevonden. Loures doet wel nog zijn ambtstermijn -die tot eind maart loopt- uit.

Op een persconferentie in Genève verzekerde woordvoerder Mahesh Mahalingam dat het besluit van Loures "geen enkel verband" houdt met de beschuldiging van seksueel wangedrag. Het interne VN-onderzoek had de Braziliaan niet witgewassen, maar had vastgesteld dat er onvoldoende bewijs was om de beschuldigingen van de medewerkster hard te maken. Wat dan wel de reden is voor het vertrek van Loures zei de woordvoerder niet.