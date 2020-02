Vice-president Mike Pence, ‘verantwoordelijke voor HIV-uitbraak’, aangesteld als hoofd coronabestrijding in VS YV

27 februari 2020

12u13

Bron: CNN, The Verge 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisterenavond zijn vice-president, Mike Pence, de leiding gegeven over de bestrijding van het coronavirus. Sommige Amerikanen hebben daar hun bedenking bij, omdat onder Pence, toen hij gouverneur was, Indiana de grootste uitbraak van HIV ooit kende.

De laatste dagen werd het Witte Huis, door onder andere de Democraten, ervan beschuldigd te weinig of te laat actie te ondernemen tegen het nieuwe coronavirus in Amerika. Tijdens de persconferentie, die om afgelopen middernacht Belgische tijd doorging, heeft Trump grotendeels die beweringen proberen te weerleggen.

“Door alles wat we hebben gedaan, blijft het risico voor Amerikanen heel laag”, aldus de president. Volgens hem zou het aantal coronabesmettingen in de VS binnen enkele dagen zelfs op nul kunnen vallen. Het Witte Huis vroeg eerder deze week aan het Congres om 2,5 miljard dollar, zo’n 2,3 miljard euro, vrij te maken om de coronacrisis tegen te gaan. Nu heeft Trump ook zijn vice-president Mike Pence aangeduid als coördinator van de genomen maatregelen. (Lees hieronder verder.)

“Mike heeft talent”

“Mike zal samenwerken met professionals, dokters en iedereen die aan het werk is. Het team is briljant”, benadrukt Trump. “Ik heb veel tijd met hen doorgebracht de laatste weken. Mike heeft hiervoor een talent.”

Amerikanen op Twitter denken daar anders over. Ze hebben hun bedenkingen bij het besluit, omdat ze Mike Pence verantwoordelijk stellen voor een HIV-uitbraak in 2015 in de staat Indiana, toen hij er gouverneur was. Een van de hoofdonderzoekers naar die HIV-uitbraak liet op Twitter al zijn ongerustheid horen: “Dit is geen goed idee en toont het gebrek aan ernst van het Witte Huis.”

Oh my f—cking god. He’s putting @VP Mike Pence in charge of #coronavirususa. This is a man that totally botched HIV outbreak in Indiana. This is not a good idea and speaks to a lack of seriousness by the @WhiteHouse. Gregg Gonsalves(@ gregggonsalves) link

Democrate Alexandria Ocasio-Cortez meent dat Mike Pence niet in wetenschap gelooft en dat het onverantwoordelijk is van het Witte Huis om hem aan te duiden, zegt ze op Twitter. “Deze beslissing kan mensen hun leven kosten. Vorige beleidskeuzes van Pence hebben dat al gedaan”, waarschuwt ze.

HIV-uitbraak

Toen Mike Pence gouverneur was van de staat Indiana, voerde hij in 2011 besparingen op Planned Parenthood door. Planned Parenthood is een adviescentrum dat onder andere informatie geeft over abortus, iets waar Pence zwaar tegen is, maar mensen konden zich er ook voor HIV laten testen.

In een provincie binnen Indiana, werd zo het enige centrum dat op HIV testte, gesloten. In 2015 steeg het aantal besmettingen in de provincie fors, omdat drugsgebruikers gebruikte naalden deelden met elkaar. Het duurde vier maanden voordat Mike Pence maatregelen nam om de uitbraak van HIV tegen te gaan. Op piekmomenten stegen het aantal besmettingen zelfs met 20 gevallen per week.