Viagra binnenkort zonder voorschrift te verkrijgen in Verenigd Koninkrijk SVM

15u31

Bron: Belga 0 REUTERS Viagra zal volgend jaar zonder voorschrift verkocht worden in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft fabrikant Pfizer bekendgemaakt. De Britten zijn daarmee de eerste in de wereld.

De blauwe pilletjes zullen voor mannen vanaf 18 jaar zonder voorschrift beschikbaar zijn vanaf de lente. De pillen zullen als Viagra Connect verkocht worden en dezelfde werkzame stof (sildenafil; nvdr) bevatten als Viagra met voorschrift.

Kopers zullen wel nog enkele vragen moeten beantwoorden bij de apotheker. Mannen die kampen met ernstige hartproblemen of die gelijktijdig bepaalde andere behandelingen volgen, zullen toch nog een voorschrift nodig hebben.

De fabrikant hoopt dat de vrije verkoop minder mannen naar gevaarlijke illegale alternatieven zal doen grijpen. Pillen tegen erectiestoornissen vallen in de smaak bij fraudeurs. In Groot-Brittannië werden in de voorbije jaren namaakpillen ter waarde van meer dan 50 miljoen pond (56 miljoen euro) in beslag genomen.

De verkoop van Viagra was vorig jaar goed voor 1,3 miljard euro omzet, blijkt uit de jaarresultaten van Pfizer.