Veteraan van Republikeinse campagnes nieuwe adjunct-woordvoerder Witte Huis jv

08u49

Bron: Belga 0 REUTERS Sarah Huckabee Sanders. Hogan Gidley, een veteraan van Republikeinse kiescampagnes, is benoemd tot adjunct-woordvoerder van het Witte Huis. Dit heeft de conservatieve zender Fox News gemeld.

Gidley heeft een lange staat van dienst bij de Grand Old Party (GOP). Zo werkte hij in de verkiezingscampagne van Mike Huckabee, de vader van woordvoerster Sarah Sanders in het Witte Huis, in 2016, en van Rick Santorum in 2012.



De veteraan neemt zijn functie morgen al op. Zijn baas Sarah Sanders twitterde alvast haar blijdschap omwille van zijn komst in het "ongelooflijke persteam van het Witte Huis".





Excited @JHoganGidley joining @RajShah45 and @LWalters45 on our incredible WH Press Team! Sarah Sanders(@ PressSec) link