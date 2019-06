Veteraan krijgt na 76 jaar eindelijk diploma nadat hij laatste schooldag miste door WOII kg

14 juni 2019

18u05

Bron: ABC7 0 Op 12 juni 1943 sloot William Wagner uit de Amerikaanse staat Chicago zich aan bij de marine: daardoor miste hij zijn laatste schooldagen en kreeg hij nooit de kans om officieel af te studeren. Dankzij de hulp van zijn zoon kan hij ruim zeventig jaar later toch nog een diploma in ontvangst nemen.

Wagner had zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog opgegeven voor de marine. Hij was toen nog student en kreeg tijdens zijn laatste semester aan de middelbare school te horen dat hij spoedig zou vertrekken. Uiteindelijk kon hij niet aanwezig zijn op de diploma-uitreiking, waardoor hij het document nooit in handen kreeg.



Tijdens de oorlog werkte Wagner als kok aan boord van de U.S.S. Yosemite, een Amerikaans schip dat andere schepen repareerde.

Diploma-uitreiking

Zijn zoon, Forrest Wagner, is onder de indruk van wat zijn vader opgaf. “Wat hij opofferde voor mij en mijn broers en zussen, en ook voor zijn land, zal ik volgens mij nooit kunnen terugbetalen”, zegt hij aan ABC7. Daarom besloot hij om zijn vader te verrassen. Hij contacteerde Tilden High School, de school waar zijn vader destijds had gestudeerd, en deelde zijn verhaal. Zo kreeg hij ze zover dat ze – 76 jaar na datum – alsnog een diploma opmaakten voor de veteraan. Het diploma kwam één dag voor zijn 94ste verjaardag aan.



Maar daar bleef het niet bij. Zoon Forrest had ook geregeld dat zijn vader werd uitgenodigd op de officiële diploma-uitreiking, waar hij gisteren samen met de huidige laatstejaars kon afstuderen. Een “vrij bijzondere dag”, omschreef Wagner, hoewel hij erbij zei dat zijn trouwdag nog steeds op nummer één stond.