Vete tussen McCain en Trump gaat verder over het graf JV KVDS TT

28 augustus 2018

11u07 0 Dat ze hoewel partijgenoten geen al te beste vrienden waren, was al langer duidelijk. Maar ook na de dood van senator John McCain gaat de vete met Donald Trump verder. Een goed woord voor de overleden Republikein kon er pas gisteren, na felle kritiek, af. En dan nog was het met lange tenen.

De president kwam gisteren onder vuur te liggen in beide partijen én bij veteranenverenigingen omdat hij de vlag op het Witte Huis al na twee dagen weer naar boven liet halen. Dat gebeurde weliswaar zoals de regels het voorschrijven: officieel moeten vlaggen op overheidsgebouwen enkel op de dag van het overlijden van een Congreslid en de dag erna halfstok hangen.

Traditie

Maar Trumps beslissing de vlag gisteren weer omhoog te hijsen, druist wel in tegen de aloude traditie om een zittende senator of een belangrijke persoon in de VS te eren tot aan de dag van zijn of haar begrafenis. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook voor senator Edward Kennedy in 2009. En nog maar enkele maanden geleden, bij de dood van ex-first lady Barbara Bush, liet Trump de vlaggen ook halfstok hangen tot aan haar begrafenis.



Democratisch Senaatsfractieleider Chuck Schumer en zijn Republikeinse evenknie Mitch McConnell vroegen daarom gisteren in een gezamenlijke mededeling dat alle vlaggen op overheidsgebouwen halfstok zouden blijven tot aan McCains begrafenis.

Fellere kritiek weerklonk er bij veteranenverenigingen. "Het is een schande dat het Witte Huis de Amerikaanse held John McCain herdenkt met een tweet van twee zinnen, zonder ook maar een moment stil te staan bij zijn heroïsch en inspirerend leven", aldus de vereniging AMVETS in een mededeling. McCain vocht als piloot mee in de Vietnam-oorlog, raakte gewond en verbleef vijf jaar in gevangenschap waarbij hij ook gefolterd werd.

"Onverholen gebrek aan respect"

"En door de vlaggen geen seconde langer dan het absolute minimum halfstok te laten, ondanks een lange traditie, toont het Witte Huis openlijk zijn onverholen gebrek aan respect voor de tientallen jaren aan dienstbaarheid en offers die senator McCain heeft gebracht voor ons land."

Dezelfde duidelijke boodschap weerklonk bij het American Legion, met twee miljoen leden de grootste veteranenvereniging van de VS. "In naam van onze veteranen roep ik president Trump met kracht op een presidentiële boodschap uit te vaardigen waarin hij de dood en opofferingen van senator McCain voor ons land herdenkt. Ik vraag ook dat de vlaggen halfstok blijven tot aan zijn begrafenis", schreef Legion-voorzitter Denise Rohan in een mededeling.

Trump had tot gisteren geweigerd iets te zeggen over de dood van McCain. In een korte tweet drukte hij zaterdag zijn medeleven uit aan de nabestaanden, maar daar bleef het bij. De president is naar verluidt niet opgezet met het feit dat hij niet uitgenodigd is op de begrafenis. Hij negeerde gisteren twee keer tientallen vragen van journalisten over McCain en bleef stoïcijns voor zich uit staren.

"Ik respecteer zijn diensten voor ons land, ondanks onze meningsverschillen"

Pas gisterenavond draaide Trump zijn kar en kwam er toch nog een schriftelijke mededeling, waarin hij zijn respect betuigde aan de overleden senator. "Ondanks onze meningsverschillen over beleid en politiek, respecteer ik de diensten van senator John McCain aan ons land. Ter ere van hem heb ik bevolen om de vlag van de Verenigde Staten halfstok te hangen tot de dag van zijn teraardebestelling", luidde het kort en bondig.

In zijn afscheidsbrief aan het Amerikaanse volk had McCain ook een boodschap die voor Trump bedoeld lijkt. "Amerika's idealen verzwakken als we ons verstoppen achter muren", schreef hij.

De vete tussen Trump en McCain was al jaren oud. De senator, zelf twee keer presidentskandidaat, deinsde er nooit voor terug kritiek te uiten op Trumps beleid en vooral zijn stijl. Trump noemde McCain in 2015 "geen oorlogsheld". "Ze noemen hem een oorlogsheld omdat hij gevangen is genomen. Ik hou meer van mensen die zich niet laten vangen."