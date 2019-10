Verzorgsters aangeklaagd voor ‘vechtclub’ met alzheimerpatiënten Tom Tates

15 oktober 2019

16u35

Bron: AD.nl 0 Drie verzorgsters van een tehuis voor alzheimerpatiënten in de Amerikaanse stad Winston-Salem (North Carolina) zijn door de politie aangehouden, omdat ze bewoners aanspoorden met elkaar te vechten. Marilyn McKey (32), Tonacia Tyson (20) en de 26-jarige Taneshia Deshawn Jordan filmden de gearrangeerde knokpartijen met hun smartphones en deelden de schokkende beelden op sociale media. Justitie spreekt van een ‘vechtclub voor dementerenden’.

Volgens The Washington Post en de lokale krant Winston-Salem Journal vond het misdrijf een groot aantal keren plaats. Op filmbeelden die in handen zijn van de politie is te zien hoe twee vrouwen van 70 en 73 jaar in zorginstelling Danby House op de vuist gaan. Maar dat doen de patiënten pas nadat ze nadrukkelijk door de verzorgers zijn aangemoedigd. Zo valt een van de vrouwen keihard op bed waarna ze door een andere bewoner van het complex wordt geslagen.

Op de achtergrond zijn de stemmen van McKey, Tyson en Jordan te horen. Eén van de verzorgsters roept richting de vechtende vrouwen ‘ga gerust door'. Een andere schreeuwt ‘sla haar in het gezicht’, terwijl haar collega hardop moppert dat haar telefoon het even niet doet. "Zo kan ik niets op sociale media zetten”, aldus een verzorgster. Omdat de beelden aantoonbaar op een bepaalde datum werden gemaakt, konden de drie worden aangehouden. Het trio had die dag namelijk dienst op de afdeling voor alzheimer-patiënten.

De politie, die spreekt van een uiterst trieste en zeer uitzonderlijke zaak, ging tot aanhouding over omdat er vanaf juni dit jaar al ettelijke tips van familieleden binnen waren gekomen over vechtende senioren op de speciale afdeling van Danby House. Een nog redelijk heldere bewoner zou daarover meermaals hebben geklaagd. Kort daarop werden McKey, Tyson en Jordan ontslagen en deed de directie aangifte tegen de drie.

Niet gewond

De vrouwen ontkennen kwade bedoelingen te hebben gehad. Justitie zeg echter voldoende bewijzen te hebben voor een misdrijf. Begin november horen de verzorgsters, die op borgtocht vrijkwamen, wat hun straf zal zijn. Waarschijnlijk zal het uitdraaien op een celstraf van maximaal vijf maanden, een geldboete en een verbod om ooit nog in soortgelijke instellingen te werken.

Volgens een woordvoerder van de Affinity Living Group - de private zorgorganisatie waaronder Danby House valt - raakten de demente senioren die betrokken waren bij de ‘vechtclub’ niet gewond. Wel zouden de slachtoffers bang zijn geweest. “Ze kunnen zich er ‘gelukkig’ niets of in ieder geval weinig meer van herinneren”, aldus de zegsman. Hoeveel patiënten werden ingezet voor de ‘vechtclub’ is onduidelijk. Er zou sprake zijn van minstens twee slachtoffers.

Hoe de drie vrouwen, ondanks hun kwade bedoelingen, konden worden aangenomen? Daarover stelt het bedrijf in een verklaring: “Toen deze medewerksters bij ons aan de slag gingen, was sprake van wisselingen in het managementteam. Daardoor zijn McKey, Tyson en Jordan helaas onvoldoende gescreend.” De firma zegt de aanhouding van de verzorgsters te zien als ‘aanleiding om het aannamebeleid nog eens goed tegen het licht te houden’.

