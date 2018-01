Verzorgster mishandelt patiënte met dementie, maar wordt op heterdaad betrapt door verborgen camera TK

25 januari 2018

Toen Gina Owen een verborgen camera in haar woonkamer installeerde, was dat omdat ze vermoedde dat de verzorgster van haar moeder erg lui was. Wat ze op de beelden zag, was echter duizend keer erger.

De moeder van Gina, Sabina Marsden, lijdt aan dementie en kan niet alleen thuisblijven. Daarom riep de familie vaak de hulp in van verzorgster Stacey (46) als geen van hen aanwezig kon zijn. Gina en haar man vermoedden echter dat de verpleegster de kantjes eraf liep, en installeerden daarom een camera in de woonkamer.

De volgende dag toonde Gina, die in een elektronicawinkel werkt, het systeem aan een van haar klanten. Ze riep de beelden van de camera op op haar smartphone, en kon haar ogen niet geloven. Ze kon live volgen hoe de verzorgster haar moeder enkele klappen gaf. De vrouw nam ook haar deken af en riep dat ze stonk. De arme dame, die 78 jaar oud en van Italiaanse afkomst is, kon enkel 'mamma mia' jammeren en was in tranen.

Al lang aan de gang

Gina vertrok daarop meteen naar huis, waar ze de vrouw confronteerde met haar daden. Op de beelden is te zien hoe ze Stacey meteen aan de deur zet: "We gaan je moeten laten gaan, want ik heb je betrapt terwijl je mijn moeder sloeg." De verpleegster is echter niet echt onder de indruk en vraagt enkel hoe lang de camera daar al staat. "Een half uur", klinkt het. "Ach ja, wat wil je dat ik doe?", is het antwoord. Vervolgens eet ze eerst haar potje pudding op voor ze haar spullen pakt en vertrekt.

De familie is er nog altijd niet goed van. "Mijn zus was nog geen tien minuten de deur uit voor ze mijn moeder sloeg. Ik had niet verwacht dat dat zou gebeuren, ik voelde me misselijk. We denken nu dat het al veel langer aan de gang is. Mijn moeder is helaas te ziek om het ons te vertellen. Ze kan niet goed meer praten."

Stacey werkt intussen niet meer voor Mega Care, het bedrijf dat haar naar de familie Owen stuurde. De politie heeft de zaak onderzocht en de verzorgster een waarschuwing gegeven. De familie overweegt nu wel om verdere stappen te overnemen tegen het bedrijf dat de zorg leverde.