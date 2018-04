Verzetsheldin redde 52 jodenkinderen tijdens WOII. Maar niemand kent haar Harriët Salm

25 april 2018

15u25

Bron: Trouw 1 Tientallen Joodse onderduikkinderen wist Ru Paré te redden in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf vandaag is hun geschiedenis te zien op een tentoonstelling in het Museon in Den Haag. Maar wie is deze onbekende verzetsheldin en kunstenares? Biograaf Wim Willems schreef het op.

De Haagse kunstenares Ru Paré hoort vanwege haar moedige optreden in de Tweede Wereldoorlog thuis in het rijtje verzetsiconen, vindt haar biograaf Wim Willems (66), emeritus hoogleraar sociale geschiedenis.

Willems is betrokken bij herdenkingsbijeenkomsten in Den Haag rond 4 en 5 mei en ontmoette twee jaar geleden een van de Joodse kinderen die door de Haagse is gered. Zo vernam hij dat Ru Paré, die in 1972 plotseling overleed, 52 joodse kinderen uit de handen van de Duitsers had weten te houden door ze onder te brengen bij niet-Joodse gezinnen. Zelf had deze hoogleraar nog nooit van haar gehoord.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN