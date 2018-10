Verzender bompakketten voor het eerst voor de rechter in de VS IB

30 oktober 2018

02u57

Bron: Belga 0 In Florida is vandaag Cesar Sayoc voor de rechter verschenen. De 56-jarige man wordt ervan verdacht meer dan tien bompakketten naar tv-zender CNN en naar critici van president Trump te hebben gestuurd.

Sayoc zou naar verluidt ten minste dertien verdachte pakketten naar toonaangevende Democraten hebben verstuurd. Elk pakket bevatte een pijp of een staaf, een kleine klok, een batterij, bedrading en ‘energetisch materiaal’ dat potentieel explosief was. Hij riskeert 48 jaar cel.

Sayoc werd vorige week opgepakt nadat zijn DNA op de pakketten werd gevonden en werd na de zitting teruggezonden in voorlopige hechtenis.

Opzwepende retoriek

Intussen neemt de kritiek op president Donald Trump toe, ook in verband met de schietpartij in Pittsburgh in een synagoge afgelopen weekend, waarbij elf mensen om het leven kwamen. Joodse leiders beschuldigden Trump deze week er nog van gedeeltelijk verantwoordelijk te zijn voor de aanslag, omdat hij de beweging van ‘white supremacists’ of blanke racisten “moed heeft doen vatten”.

Critici spreken dan ook over een verband tussen Trumps opzwepende retoriek en het geweld. Het Witte Huis zelf wuift die kritiek weg. "De enigen die verantwoordelijk zijn voor deze gruwelijke daden zijn de individuen die ze uitgevoerd hebben", zegt Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis.