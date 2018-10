Verzekeringsfraude kost Chinees zijn hele gezin Hans van Zon

17 oktober 2018

15u24

Bron: AD.nl 0 Een Chinees die zijn eigen dood in scene zette om de verzekering op te lichten, moet daarvoor zwaar boeten. Zijn vrouw die van niets wist, schrok zo van zijn ‘overlijden’ dat zij samen met hun twee kinderen zelfmoord pleegde.

De 34-jarige He, enkel zijn voornaam werd bekendgemaakt, is gearresteerd. Hij meldde zich bij de politie in Xinhua in de zuidelijke provincie Hunan nadat hij had gehoord van de wanhoopsdaad van zijn echtgenote.

Iedereen ging ervan uit dat He om het leven was gekomen toen zijn auto werd gevonden in een rivier. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Ook zijn vrouw (31) was ervan overtuigd dat hij was overleden. Overmand door verdriet besloot zij zichzelf met haar kinderen – een zoon van vier en een dochter van drie - van het leven te beroven. Nadat de vrouw online een afscheidsbrief had achtergelaten, sprong het drietal in een meertje en verdronk.

Miljoen yuan

He wordt beschuldigd van verzekeringsfraude, aldus de politie van Xinhua. Begin vorige maand sloot hij zonder medeweten van zijn vrouw een levensverzekering af van een miljoen yuan (125.000 euro). Volgens de staatszender Voice of China gaf hij haar op als begunstigde mocht hij komen te overlijden. Op 19 september leende hij een auto om zijn dood in scène te zetten. Onderzoek wijst uit dat hij voor 100.000 yuan (12.500 euro) aan schuld had uitstaan.

Op 11 oktober vonden voorbijgangers zijn vrouw en kinderen in het meertje nabij hun woning. In een afscheidsbrief, op de socialenetwerksite WeChat, schrijft de echtgenote van He dat zij ‘bij hem wil zijn’: “Het enige dat ik altijd wilde was dat we met zijn viertjes bij elkaar zouden blijven.” Een dag later meldde He, die al die tijd na het ongeluk was ondergedoken, zich op het politiebureau. Kort daarvoor had hij een video online gezet waarin hij in tranen vertelde dat hij geld had geleend voor een medische behandeling van zijn dochter die leed aan epilepsie.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.