Verwondingen Epstein "komen eerder overeen met moord dan met zelfdoding” jv

28 augustus 2019

16u51

Bron: CNBC 8 De verwondingen van Jeffrey Epstein “komen meer overeen met moord dan met zelfdoding”. Dat zegt een advocaat van de op 10 augustus overleden Amerikaanse miljonair, die beschuldigd werd van pedofilie en 45 jaar cel riskeerde.

Epstein werd op 10 augustus dood aangetroffen in zijn cel in een New Yorkse gevangenis, waar hij vastzat op verdenking van het opzetten van een sekshandel met ook minderjarige slachtoffers. Volgens de lijkschouwer had de 66-jarige pedofiel zichzelf van kant gemaakt. Maar advocaat van de verdediging, Reid Weingarten, uitte gisteren tijdens een hoorzitting zijn “scepticisme over de zekerheid” van zelfdoding door ophanging en kwam af met de sensationele stelling dat Epstein mogelijk zou zijn vermoord en dus geen zelfmoord zou hebben gepleegd. Dat leidde de advocaat af uit de aard van de verwondingen aan Epsteins hals.

Volgens twee bronnen van de Washington Post bleek eerder al uit de lijkschouwing dat Epstein enkele gebroken botjes in de nek had. Een daarvan was het tongbeen, bij de Adamsappel, wat volgens Weingarten eerder voorkomt bij slachtoffers die gewurgd zijn dan bij ophanging. Epstein leek kort voor zijn dood tijdens een gesprek met Weingarten ook “niet wanhopig, moedeloos of suïcidaal”. Weingarten stuurde bij de rechter daarom aan op een onafhankelijk onderzoek naar Epsteins mysterieuze dood. Openbare aanklager Maurene Comey counterde dat met het argument dat er nog een onderzoek lopende is. Ze voegde eraan toe dat de bedoeling van de hoorzitting was om slachtoffers van Epstein aan het woord te laten zodat ze de zaak konden afsluiten, nu de aanklacht tegen de overleden pedofiel wegvalt.

Epstein werd op 23 juli al eens half buiten bewustzijn gevonden in de gevangenis en stond sindsdien onder zelfmoordtoezicht. Dat werd na ongeveer een week weer ingetrokken. Voor zijn dood was het bovendien al uren geleden dat cipiers hem nog hadden gecontroleerd, terwijl dat volgens de voorschriften elk half uur moest gebeuren. Volgens de New York Times waren twee cipiers met dienst in slaap gevallen. Epstein had ook geen celgenoot, wat eveneens een inbreuk was tegen de normale procedure. Een en ander gaf al snel aanleiding tot complottheorieën.