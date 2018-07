Verwoestende dambreuk in Laos: 5 miljard kubieke water weggespoeld, "meerdere doden en honderden vermisten"

"DUIZENDEN MENSEN IN GETROFFEN GEBIED DAKLOOS"

24 juli 2018

10u47

Bron: AFP

In Laos zijn verschillende doden gevallen en zeker honderd mensen vermist geraakt na een dambreuk. Dat gebeurde volgens lokale media in de zuidoostelijke regio San Sai in de provincie Attapeu. De autoriteiten hebben boten naar het gebied gestuurd om te helpen.