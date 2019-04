Verwarring na persconferentie Trump: president zegt opnieuw dat zijn vader in Duitsland geboren is en krijgt het woord ‘origins’ niet uitgesproken TT

03 april 2019

11u51

Bron: CNN, Reuters 0 Amerikaans president Donald Trump kreeg gisteren NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op bezoek naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de alliantie. Maar het zijn enkele bizarre uitspraken van Trump die met de meeste aandacht gingen lopen. Zo zei Trump foutief - en al voor de derde keer - dat zijn vader in Duitsland is geboren, en slaagde hij er later niet in het woord ‘origins’ uit te spreken: Trump had het constant over de “oranges” van het Mueller-rapport en kreeg er geen samenhangende zin mee gevormd.

Trump besprak met Stoltenberg opnieuw de door hem al vaak aangehaalde kwestie dat niet elke NAVO-lidstaat zijn bijdrage correct betaalt. Zo eist hij dat de West-Europese landen, waaronder ook België, meer geld aan de Noord-Atlantische Verdragsorgansiatie geven. Maar het is vooral Duitsland dat er van Trump meestal van langs krijgt.

Ook gisteren. “Duitsland betaalt zijn deel niet”, zei de president. “Ik heb veel respect voor Angela (Merkel, red.) en voor het land. Mijn vader is - was - Duitser, geboren in een geweldige plaats daar, dus ik heb Duitsland hoog zitten, maar ze betalen niet wat ze moeten betalen.”

Trump zei zo al voor de derde keer publiekelijk dat zijn vader in Duitsland geboren is, wat niet klopt. Fred Trump zag namelijk het levenslicht in 1905 in New York, wat tot nader order nog altijd in de Verenigde Staten ligt. Trumps grootvader Friedrich daarentegen is wel in Duitsland geboren, hij emigreerde al in 1885 naar de VS.

Ook vorig jaar, op NAVO-bezoek in Brussel, claimde Trump hetzelfde. “Mijn beide ouders komen uit de EU”, klonk het toen. En in Schotland zei hij afgelopen juni dat “mijn beide ouders in EU-gebieden geboren zijn, mijn moeder in Schotland en mijn vader in Duitsland”.

De ‘sinaasappelen' van het rapport

Trumps uitspraken over zijn vader waren overigens niet de enige die de wenkbrauwen deden fronsen. Op een vraag over het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over Russische inmenging in de verkiezingscampagne, gaf de president een bijzonder onsamenhangend antwoord. Bovendien slaagde hij er niet in het woord ‘origins’ (‘de oorsprong’ of ‘het begin’) uit te spreken.

De president had zichtbaar moeite zich het juiste woord te herinneren en sprak consequent over ‘the oranges’ (‘de sinaasappelen’): “Ik hoop dat het onderzoek, dat nu afgelopen is - geen collusie, geen obstructie - ik hoop dat ze nu naar de ‘oranges’ van het onderzoek, het begin van het onderzoek... Kijk naar de ‘oranges' van het onderzoek, waar het begon, hoe het begon, wie ermee begon, waar het naartoe gaat, hoe hoog het ging in het Witte Huis... Jullie zullen er allemaal een Pulitzer voor krijgen. Jullie hadden er al lang naar moeten kijken, en dat vind ik het enige jammere. Ik wou dat het Mueller-rapport de ‘oranges’ behandelde, hoe het startte, het begin van het onderzoek.”