Verwarring alom na besluit om migrantenkinderen niet meer van ouders te scheiden

22 juni 2018

01u12

Bron: Reuters, BBC 1 Woensdag ondertekende d e Amerikaanse president Donald Trump een besluit dat voorkomt dat kinderen worden gescheiden van ouders die illegaal de VS binnenkomen. Hij beval de federale instellingen vervolgens om recent gescheiden gezinnen weer te herenigen, maar over de precieze uitvoering bestaat veel verwarring.

Het is onduidelijk wat precies moet gebeuren met de 2300 kinderen die de voorbije weken van hun ouders werden gescheiden. Hoe en wanneer zij met hun ouders zullen worden herenigd en waar ze zullen verblijven terwijl de ouders wachten op hun proces blijven vraagtekens.

Vaak is heel slecht gedocumenteerd waar de kinderen werden ondergebracht. Soms verblijven ze duizenden kilometers van hun ouders in een pleeggezin of weeshuis in een andere staat. Wat ook kan, is dat de ouders al terug gedeporteerd naar hun land, terwijl de kinderen dan in de VS zijn achtergebleven.

Ook wanneer de gezinnen herenigd worden, is er nog een wettelijk struikelblok. Volgens een wet uit 1997 mogen kinderen maar 20 dagen vastzitten in een detentiecentrum. Wat moet er met hen dan gebeuren na die periode terwijl hun ouders verder wachten op hun proces? Het decreet van Trump veronderstelt dus een wetswijziging.

Ook wat de wettelijke vervolging betreft, is er verwarring ontstaan. Enerzijds zei Trump niet te zullen afwijken en dat nultolerantie de regel blijft: wie onwettig de VS binnenkomt, blijft vervolgd. Anderzijds kregen gisteren in Texas 17 migranten te horen dat de klacht tegen hen voorlopig is weggevallen. Of ze dan ook meteen terug bij hun kinderen mogen zijn, is niet geweten.

Ambigue verwoording

Naast de praktische onduidelijkheden hoe men het eerdere beleid ongedaan maakt, waarschuwen experten ook voor het ambigue taalgebruik in het akkoord, dat heel vrij kan worden geïnterpreteerd.

Het akkoord voorkomt scheiding maar laat het wel toe als blijkt dat de ouder "een risico vormt voor de gezondheid van het kind". Het gezin samenhouden is aangewezen "wanneer dat past en overeenstemt met de wet en beschikbare middelen", stelt het besluit.

Juristen vrezen dat dit vaag taalgebruik misbruik toelaat ten nadele van migrantengezinnen.