Verwarmingsbuis barst in Russisch hotel, kamers stromen vol met kokendheet water: vijf doden

20 januari 2020

14u55

Vijf mensen, onder wie een kind, zijn overleden in de Russische stad Perm toen een verwarmingsbuis ontplofte en hun hotelkamers volstroomden met kokendheet water. Drie mensen werden met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in een klein hotel in de kelder van een woongebouw in Perm, een stad zo'n duizend kilometer ten oosten van Moskou.

Het hotel had geen nooduitgang en de verwarmingsbuis stamde uit 1962, aldus de Russische hulpdiensten. Er wordt nog onderzocht of het incident kon gebeuren door nalatig onderhoud van de buis.



In Rusland wordt heet water in buizen onder straten gepompt om huizen te verwarmen. Wanneer de verwarmingsbuizen barsten, kunnen het vrijgekomen hete water en stoom fatale ongelukken veroorzaken.