Verwarde Nederlander slaat uit het niets Duitse toeristen hard in het gezicht ADN

05 mei 2018

19u11

Bron: ANP 0 Een verwarde man heeft vanmiddag in het centrum van het Nederlandse Middelburg twee Duitse toeristen hard in het gezicht geslagen. Beide oudere vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld aan hun verwondingen. Een van de twee was door de kracht van de klap op de grond gevallen.

De verdachte is een 24-jarige man uit de Zeeuwse stad. In de drukke Koestraat waar het gebeurde, waren veel getuigen. Een van de getuigen zat in een auto en kreeg een vuistslag toen hij achter de dader aanreed en hem aansprak. De 66-jarige hield er een pijnlijke kaak aan over.

Ook andere mensen gingen achter de weglopende Nederlander aan. Twee politiemensen konden hem ten slotte inrekenen. De man zit vast en wordt nog gehoord. De politie neemt later ook nog contact op met de Duitse vrouwen, van wie de leeftijd nog niet is bekendgemaakt, om hun aangifte op te nemen. De 66-jarige automobilist heeft al aangifte gedaan.

Vandaag is het in Nederland Bevrijdingsdag, de dag waarop de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. In heel Nederland zijn er grootse festiviteiten. Of de aanval van de man op de Duitse vrouwen hier iets mee te maken heeft, is vooralsnog onduidelijk.

Vanmiddag stak een andere verwarde man drie mensen neer in Den Haag. Hij werd door agenten overmeesterd nadat hij in zijn been was geschoten. De man is bij de politie bekend om eerder verward gedrag. Het is nog niet geweten hoe erg de gewonden er aan toe zijn, ze worden momenteel in het ziekenhuis verzorgd.

