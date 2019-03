Verwarde man opgepakt vlak voor flyeractie van Geert Wilders

Ik hoor net van de NCTV dat een paar minuten voor mijn aankomst in Heerlen een ‘verwarde man’ zou zijn gearresteerd die aangaf mij iets te willen aandoen. Gelukkig is dat dus niet gelukt en heb ik enthousiast geflyerd in Heerlen, veel dank aan de politie voor het optreden!

Geert Wilders(@ geertwilderspvv)