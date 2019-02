Verwarde man laat handgranaat achter in politiekantoor mvdb

25 februari 2019

21u22

Bron: ANP 0 Het politiebureau aan de Stationsstraat in Heerlen (Nederlands Limburg) is urenlang ontruimd geweest, nadat een man een handgranaat in het gebouw had achtergelaten.

In de avond constateerde de Explosieven Opruimingsdienst - het Nederlandse equivalent van DOVO - dat het daadwerkelijk om een handgranaat ging. Die is meegenomen en het politiebureau werd weer geopend.

De man was toen al aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldde dat hij een verwarde indruk maakte en hulp nodig had. De man is in het ziekenhuis behandeld en daarna in hechtenis genomen. Hij zal nog nader worden verhoord.

