Verwarde Duitser raast gedrogeerd met 200 km/u over de snelweg

TT

24 juni 2018

09u44

Bron: ANP

8

Op de hielen gezeten door de politie raasde een dertigjarige Duitser afgelopen nacht met soms 200 kilometer per uur over de A3 in het zuiden van Duitsland. De man bleek onder invloed van drugs te verkeren.