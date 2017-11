Verwarde bestuurder parkeert auto op perron van treinstation

Een aankomend treinstel kon net op tijd stoppen voor het ongewone obstakel.

In New York is een chauffeur met zijn auto op het treinperron beland. Zijn wagen kwam zaterdagavond bengelend tot stilstand boven de sporen in het station van Mineola. Een aankomend treinstel kon net op tijd stoppen voor het ongewone obstakel.