Verwachte nederlaag van May blijft uit na lokale verkiezingen in Engeland

04 mei 2018

13u59

Bron: Belga 0 Bij de lokale verkiezingen in grote delen van Engeland is de verwachte nederlaag voor de conservatieven van premier Theresa May uitgebleven. Na telling van ongeveer twee derde van alle kiesdistricten bleek vrijdag dat de machtsverhoudingen tussen de beide grootste partijen bijna onveranderd zijn gebleven.

Donderdag werd in meer dan 150 Engelse districten gestemd. In vele districten werd slechts een deel van de mandaten opnieuw toegekend. De aandacht ging daarom hoofdzakelijk uit naar Londen, waar in alle 32 districten de volledige gemeenteraden ter stemming stonden.

UKIP in vrije val

Hoewel Labour lichte terreinwinst boekte, bleven de Londense districten Westminster, Wandsworth, Kensington en Chelsea stevig in handen van de Tories. De conservatieven konden hun verlies compenseren door een nagenoeg volledige ineenstorting van het eurosceptische UKIP. UKIP verloor over heel het land 96 van zijn 98 zetels.

In het Londense stadsdistrict Barnet werden de Britse sociaaldemocraten zoals verwacht afgestraft. Labour wordt al maanden achtervolgd door beschuldigingen van antisemitisme. In Barnet woont de grootste joodse gemeenschap van de Britse hoofdstad.

Brexit

Hoewel het bij lokale verkiezingen eigenlijk enkel om aangelegenheden gaat zoals speelplaatsen, vuilnisdiensten en zebrapaden was volgens politicoloog John Curtice van de universiteit Strathclyde in Glasgow het thema brexit beslissend.

De Labourpartij, die nog steeds geen duidelijke stelling heeft ingenomen in zaken rond de EU-uitstap, kon geen beslissende winst boeken. De sterkte van de conservatieven hangt volgens Curtice nu helemaal af van de vraag of ze de verwachtingen van de voormalige UKIP-kiezers kunnen waarmaken.