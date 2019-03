Verwaarloosde peuter bevrijd uit woning vol afval, moeder aangehouden Caspar Naber

11 maart 2019

22u50

Bron: AD.nl 0 Hulpverleners hebben gisteren in Moskou een 5-jarig meisje bevrijd uit een appartement vol zakken met vuilnis en ander afval. De 47-jarige moeder van het meisje zit in de cel. Ze had haar dochter dagenlang alleen achtergelaten, meldden de Russische autoriteiten.

De peuter is opgenomen op de intensivecareafdeling van een ziekenhuis. De Russische Onderzoekscommissie, Ruslands belangrijkste onderzoeksinstantie, heeft de moeder van het meisje aangehouden en stelde een strafrechtelijk onderzoek in op verdenking van ‘samenzwering tot moord’.

Het onderzoeksorgaan gaf geen informatie over de toestand van het meisje. Dat werd gisteren bevrijd uit het appartement vol zakken met vuilnis, plastic flessen, ogenschijnlijk kapotgeslagen meubilair en muren en plafonds die onder verfspatten zaten.

Zorgwekkend

Volgens de Russische Kinderombudsman lijkt het meisje, geïdentificeerd als Lyuba, niet te kunnen praten. “Elk stukje fruit of ander voedsel dat we haar aanbieden, wil ze eerst ruiken. Pas daarna neemt het ze in haar handen. Erg zorgwekkend om te zien”, verklaarde Anna Kuznetsova tegenover Russische persbureaus. “Het meisje heeft ook niet geleerd in een bed te slapen, waardoor het bijzonder lastig voor ons is om haar in slaap te brengen.”

Het meisje lijkt niet te kunnen praten, wil elk stukje voedsel eerst ruiken, is bang voor water en heeft niet geleerd hoe ze in een bed moet slapen Anna Kuznetsova

Water en elektriciteit in het appartement waren volgens haar afgesloten. “Het meisje is zelfs bang voor water”, vervolgde de Kinderombudsman. “Je moet er niet aan denken wat er met het kind gebeurd zou zijn als niet was in gegrepen.”

De moeder zei tijdens haar verhoor door de Onderzoekscommissie dat ze haar dochtertje voor “korte periodes” moest achterlaten om naar haar werk te gaan.

Gehuil en stank

Buurtbewoners hadden naar verluidt geklaagd over het huilende kind en de stank die uit het appartement kwam. Maar de politie had aanvankelijk geweigerd op te treden. Een andere politie-eenheid alarmeerde gisteren de hulpdiensten om de deur open te breken. Buren, geïnterviewd door de Russische staatstelevisie, verklaarden dat de moeder van het meisje nogal op zichzelf was en dat haar gedrag geen argwaan wekte.