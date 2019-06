Vervroegde vrijlating jongste volgelinge Charles Manson opnieuw geweigerd jv

04 juni 2019

08u58

Bron: CNN, The Guardian 0 Leslie Van Houten (69) komt niet vervroegd vrij. Al voor de derde keer in drie jaar tijd heeft de gouverneur van Californië geweigerd de aanbeveling daartoe goed te keuren. Van Houten is de jongste volgelinge van sekteleider Charles Manson. Ze kreeg levenslang voor de gruwelijke moord op Leno en Rosemary La Bianca in 1969.

Leslie Van Houten zit al een halve eeuw in de gevangenis. Ze diende al meermaals een aanvraag tot vervroegde vrijlating in. Eind januari kreeg ze voor de derde keer een positieve aanbeveling voor haar vervroegde invrijheidstelling wegens goed gedrag. Twee keer had de vorige gouverneur van Californië, Jerry Brown, zijn veto gesteld. Hij vond dat Van Houten haar eigen rol na al die jaren bleef minimaliseren om de schuld in de schoenen van sekteleider Charles Manson te schuiven.

Ditmaal had Van Houten wél de volledige verantwoordelijkheid voor de vreselijke daden die ze op 19-jarige leeftijd pleegde op zich genomen. Maar de nieuwe gouverneur, Gavin Newsom, heeft nu opnieuw de vervroegde invrijheidstelling geweigerd. Hij verklaarde dat de negatieve factoren van haar betrokkenheid bij de moorden voor hem hebben doorgewogen op haar productieve tijd in de gevangenis, waar ze onder meer een universitair diploma haalde. “Ze vormt momenteel een onredelijk gevaar voor de samenleving als ze nu uit de gevangenis wordt vrijgelaten”, aldus Newsom.

De moord op zakenman Leno La Bianca en zijn vrouw Rosemary vond plaats de dag na de bloederige afslachting van de hoogzwangere actrice Sharon Tate en vier anderen in het huis van Tates echtgenoot, Roman Polanski, in Los Angeles. De zeven moorden in twee dagen tijd gebeurden in opdracht van Charles Manson, leider van de sekte die hij de ‘Manson Family’ doopte. De zaak-Tate/La Bianca is ook bekend als de ‘Manson-moorden’.

Ook Manson-familieleden Charles Watson, Patricia Krenwinkel, Bobby Beausoleil en Bruce Davis werd in de loop van de laatste drie jaren een vervroegde vrijlating ontzegd. Voor Van Houten was het al haar 22ste aanvraag. “Niemand wil zijn handtekening zetten onder haar vrijlating, maar als ze eerlijk zijn of off the record spreken, dan wil iedereen dat ze naar huis gaat”, zei Van Houtens advocaat, Rich Pfeiffer over de weigering van de gouverneur.

Charles Manson stierf in 2017 een natuurlijke dood. Hij werd 83.