Vervoort: "We hebben 500 agenten en tientallen magistraten tekort in Brussel" ep

11u17

Bron: Belga 0 Photo News Brussel heeft vijfhonderd agenten tekort en justitie heeft tientallen extra magistraten nodig. Dat zei Brussels minister-president Rudi Vervoort vandaag bij La Première in reactie op de rellen in de hoofdstad. Burgemeester Philippe Close vroeg gisteren al vierhonderd extra agenten.

Rudi Vervoort geeft toe dat de rellen van zaterdag, na de kwalificatie van Marokko voor het WK voetbal, niet voorspeld waren door de veiligheidsdiensten. "Dat zijn zaken die gebeuren", aldus Vervoort.

De minister-president is naar eigen zeggen verbaasd over het actieplan dat de federale regering opstelt na beide gebeurtenissen. "Ook in Antwerpen zijn er de jongste weken dingen gebeurd. Rellen met meerdere agenten. Toen hebben we niets gehoord. Zodra er echter in Brussel iets gebeurt - dat zeker moet worden veroordeeld - wordt alles in vraag gesteld.

De PS'er is nog steeds niet gewonnen voor een fusie van de zes politiezones. "Dat is een symbooldebat. We moeten inzetten op een betere coördinatie", aldus Vervoort.

