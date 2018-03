Vervolging van omstreden Nederlandse 'haatimam' niet mogelijk: "Hij doet alles nét binnen de grens" Maarten van Ast Redactie Rotterdam

27 maart 2018

16u45

Bron: AD.nl 6 Een omstreden islamitische prediker heeft in Nederland voor ophef gezorgd nadat hij extremistische uitlatingen aan het adres van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft gericht. Maar het Nederlandse openbaar Ministerie ziet op dit moment geen kans om de man te vervolgen.

De Haagse imam Fawaz Jneid portretteerde in een video Ahmed Aboutaleb als een afvallige moslim en een vijand van de islam. De Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus "walgt'' van die extremistische uitlatingen aan het adres van de Rotterdamse burgemeester, zo zei de bewindsman vandaag in antwoord op Kamervragen van de PvdA.

Het OM heeft volgens Grapperhaus zorgvuldig gekeken of hij daarvoor kan worden vervolgd wegens het aanzetten tot geweld, maar dat bleek niet het geval. "Wij houden alles wat hij zegt aan tegen het wetboek van strafrecht'', verzekert de minister. "Maar ook op Facebook doet deze meneer alles nét binnen de grens.'' De uithalen zijn gevaarlijk, vindt Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), omdat de prediker invloed zou hebben op radicale jongeren. Maar Jneid lijkt precies te weten wat hij wel en niet mag zeggen volgens de wet, zo klinkt het. Daarom is het volgens de NCTV belangrijk om duiding te geven aan zijn uitspraken. Door woorden te gebruiken als ‘ontrouw’, ‘leugenaar’ en ‘bestrijder van moslims’ lijkt de imam geweld te legitimeren zónder daartoe op te roepen, aldus Schoof gisteravond bij Nieuwsuur.

Vrijheid van meningsuiting

Wel heeft Jneid al een gebiedsverbod gekregen voor de Haagse wijken Transvaal en de Schilderwijk. Dat werd in januari met een halfjaar verlengd. Dat de man steeds met succes de grenzen van het toelaatbare opzoekt, frustreert ook Grapperhaus zelf. De minister wil graag samen met de Tweede Kamer kijken wat nodig is om een stevigere aanpak wel mogelijk te maken.

Dat betekent dan waarschijnlijk wel "dat we een stukje van de vrijheid van meningsuiting moeten inleveren'', zegt Grapperhaus. Hoewel dat recht een "fundament van onze rechtsstaat'' is, wil hij af van uitlatingen zoals die van Jneid, waardoor andere mensen "worden bedreigd in hun bestaan''.

Deze griezel zaait haat en zet mensen tegen elkaar op.



Blijf met je poten van onze burgemeester Aboutaleb af. pic.twitter.com/CgBi3914qP Lodewijk Asscher(@ LodewijkA) link

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt de uitlatingen van Jneid "volkomen onacceptabel''. Mensen die eerder door hem tot vijand van de islam werden bestempeld, onder wie islam-critica Ayaan Hirsi Ali en de vermoorde filmregisseur Theo van Gogh "zijn dood of worden beveiligd". Behalve Aboutalebs eigen partij zouden ook onder meer de Nederlandse coalitiepartijen VVD en CDA graag zien dat Jneid wordt aangepakt.

De imam zelf noemt de beschuldigingen "vals en puur bedoeld om mij nog meer in het diskrediet te brengen". "De reputatie van de imams, met name de salafistische imams, wordt in het gedrang gebracht", klinkt het. "Wat er nu in feite aan de hand is, is het herhaaldelijk in diskrediet brengen van mijn persoon en mijn religie. Hierdoor is eigenlijk mijn veiligheid in gevaar, niet die van Abou Taleb."