Vervolgde kapitein Sea-Watch: "Mijn zaak mag aandacht niet afleiden van humanitaire crisis"

10 juli 2019

20u46

Bron: Reuters 0 Carola Rackete, de kapitein die vorige maand het schip Sea-Watch 3 de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa binnenloodste en er zonder toestemming migranten afzette die op zee waren gered, wil niet dat het gerechtelijk onderzoek naar haar handelingen de aandacht afleidt van de humanitaire crisis die zich afspeelt op de Middellandse Zee.

Rackete zit momenteel ondergedoken op een geheime locatie in Sicilië omdat ze bedreigd wordt. “Hoewel er veel aandacht op mij gericht is, gaat de situatie op de Middellandse Zee verder als voorheen”, zegt de 31-jarige Duitse tijdens een interview met Sea-Watch, de liefdadigheidsorganisatie waarvoor ze werkt.

“Elke dag zijn er boten die de Libische kust verlaten, vluchtelingen die wegvluchten van de burgeroorlog in Libië. Ze worden ontvoerd, ze worden gefolterd, ze worden verkocht als slaven.”



Sinds juni is het aantal migranten dat gered wordt op de Middellandse Zee weer flink toegenomen. Mensensmokkelaars slepen overbevolkte bootjes tot ver in internationale wateren om te ontsnappen aan de door Italië gefinancierde Libische kustwacht. De Libische autoriteiten ontkennen dat de migranten mishandeld worden en zeggen dat ze enkel opgesloten zitten voor hun eigen bescherming.

De arrestatie van Rackete lokte een diplomatieke rel uit tussen Rome en Berlijn. Duitsland is het niet eens met de Italiaanse beslissing om de vrouw aan te klagen omdat ze volgens de Italianen bij het aanmeren de levens van politieagenten in gevaar zou hebben gebracht. Italië heeft de aanklacht tegen Rackete ondertussen laten vallen, maar de media-aandacht rond haar zaak heeft ervoor gezorgd dat het vluchtelingendrama op de Middellandse Zee weer hoog op de politieke agenda staat.

Het voorbije weekend stemde Malta ermee in om sommige buitenlandse reddingsschepen op het eiland te laten aanmeren, zolang de migranten vervolgens overgebracht worden naar andere EU-landen.

De Sea-Watch 3 werd na het aanmeren in beslag genomen. De eigenaars riskeren een boete van 50.000 euro omdat ze het aanmeerverbod naast zich neerlegden. Rackete zit niet langer opgesloten, maar er wordt wel nog een onderzoek gevoerd naar het feit dat ze bevelen negeerde door het schip te laten aanmeren.