Vervanger van de ingestorte brug in Genua wordt duurste brug van Europa Florian Van Impe David Van der Heeden

06 februari 2019

12u06

Bron: AD.nl, LaRepubblica.it 0 Deze vrijdag starten de afbraakwerken van de resten van de ingestorte Morandi-brug. De nieuwe brug zou moeten klaar zijn tegen eind 2019 en zal de duurste brug van Europa worden.

Het was een van de meest opvallende beelden van afgelopen zomer, de Morandi-brug in de Italiaanse stad Genua die op 14 augustus bezweek. Deze vrijdag beginnen de sloopwerken, zes maanden na de ramp. En ondertussen is het nieuwe project van de architect Renzo Piano bekend. Piano, zelf van Genua en bekend van The Shard in Londen en het Centre Pompidou in Parijs, wil de inwoners van Genua een nieuwe brug schenken.

De kosten per vierkante meter zullen twee keer zo hoog zijn dan het gemiddelde bedrag. “Maar dat komt omdat de brug zo snel mogelijk afgewerkt moet zijn.” De nieuwe brug in Genua wordt een van de duurste in Italië en zal zelfs het hoogste viaduct van Europa, de legendarische brug van Millau in Frankrijk, in prijs verslaan.

Op 7 september verklaarde de burgemeester van Genua, Marco Bucci: “In de herfst van 2019 willen we graag over de brug rijden”. Op 18 januari werd de datum verschoven naar april 2020, een jaar en acht maanden na de ineenstorting. De vraag is echter of ook die deadline weer zal verschuiven.

43 doden bij instorting

De belangrijke verkeersbrug uit de jaren zestig stortte half augustus in. Tientallen auto’s vielen ongeveer 45 meter naar beneden. Daardoor vielen 43 doden. Ook gebouwen direct onder brug raakten door brokstukken beschadigd. Zo’n 600 bewoners moesten hun woningen verlaten.

De Italiaanse justitie is een onderzoek begonnen naar twintig personen uit de top van wegbeheerder Autostrade en ambtenaren van de het ministerie van Transport. Zij worden verdacht van dood door schuld. Autostrade zei direct na het ongeluk al alle medewerking toe om de oorzaak van de ramp te achterhalen.

‘Brug was in goede staat’

De exploitant wil vooralsnog niet de verantwoording voor het instorten van de brug op zich nemen en wacht het onderzoek af. “Uit alle rapporten over de ingestorte brug in Genua die wij in bezit hebben, blijkt dat de brug in goede staat verkeerde”, zei topman Giovanni Castellucci.

Italië houdt na het drama ook de licenties van andere wegexploitanten tegen het licht. Private wegbeheerders moeten hun onderhoudsgegevens en vernieuwingsplannen overleggen. Autostrade zou aan tolgeld miljarden verdienen, maar daarvan zou amper iets terugvloeien naar het onderhoud van wegen.

De directie van de autosnelwegmaatschappij Autostrade zou intussen wel aan een schadevergoeding werken voor de families van de slachtoffers. Het zou gaan om een bedrag om en bij de 50 miljoen euro.

Meer over Genua