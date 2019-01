Vertrouwen van Franse bevolking in president Macron daalt ttr

11 januari 2019

16u14

Bron: belga 0 Het vertrouwen van de Fransen in hun president Emmanuel Macron duikt volgens een peiling naar beneden. Slechts 23 procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in de huidige president, zo geeft een peiling van de bureaus Cevipof en Opinionway aan. Macron, die door de crisis rond de "gele hesjes" enorm onder druk staat, verloor daarmee in een jaar tijd 13 procent.

Sinds half november vorig jaar betogen "gele hesjes" tegen het beleid van de Franse regering en president Macron. Daarbij komt het steeds weer tot geweld. Ook dit weekend worden weer protestacties verwacht. De regering heeft begin deze week dan ook haar veiligheidskoers aangescherpt.

Als men het persoonlijke vertrouwen in verscheidene politici bekijkt, los van hun ambt, doet Macron het in de peiling nog slechter en komt hij op slechts 20 procent uit. Dat is 16 procent minder dan een jaar geleden. Ook de Franse premier Édouard Philippe doet het minder goed. Slechts 25 procent van de ondervraagde Fransen heeft vertrouwen in de premier. Dat is 11 procent minder dan in december 2017.



Enkel de rechtspopulistische Marine Le Pen gaat vooruit, maar ook zij komt slechts op 25 procent uit.

