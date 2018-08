Vertrouweling van Trump en mediamagnaat David Pecker kreeg immuniteit in zaak Cohen LVA

24 augustus 2018

02u23

Bron: The Guardian 2 David Pecker, de CEO van het moederbedrijf van de krant 'The National Enquirer' die betrokken was bij het schandaal rond het zwijggeld aan playmate Karen McDougal, heeft immuniteit gekregen van de openbare aanklagers in de zaak Cohen.

Dinsdag bekende Trumps ex-advocaat Michael Cohen zwijggeld te hebben betaald aan Stormy Daniels en aan ex-Playboy-model Karen McDougal. De betaling van 150.000 dollar aan McDougal gebeurde via de krant 'The National Enquirer' die in het bezit was gekomen van het verhaal over de vermeende affaire tussen Trump en McDougal.

Om te vermijden dat het verhaal publiek werd gemaakt kocht Cohen de rechten op het verhaal. Dat gebeurde allemaal met medeweten van David Pecker, de CEO van American Media Inc (AMI), het moederbedrijf van de bewuste krant.

AMI zou Cohen gedurende het hele proces hebben geadviseerd wat uiteindelijk heeft geleid tot het betalen van zwijggeld aan Daniels en McDougal om "de verhalen stil te houden en te vermijden dat ze de verkiezingsuitslag beïnvloeden", zo luidde de schuldbekentenis van Cohen dinsdag.

David Pecker, een goede vriend van Donald Trump, werd vier maanden geleden door het openbaar ministerie gedagvaard. Door zijn medewerking aan het onderzoek heeft hij nu strafrechtelijke immuniteit in ruil gekregen.

De boulevardkrant The Enquirer dreigt door zijn betrokkenheid zijn persbescherming te verliezen. Hoewel het de media vrij staat te communiceren met presidentskandidaten - ze zijn beschermd door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet waartoe persvrijheid behoort - kan dat enkel wanneer een "legitieme persfunctie" wordt vervuld, aldus Samuel Freedman, professor in de Journalistiek aan de Columbia School of Journalism in New York. Het is niet toegelaten de koers van de verkiezingen te beïnvloeden. The Enquirer is daar zijn boekje te buiten gegaan.

Vriend af

Voor Trump is de medewerking van Pecker aan het onderzoek de zoveelste tegenslag. Pecker werd beschouwd als een goede vriend van Trump en een trouwe en invloedrijke bondgenoot uit de mediawereld.

Volgens de Washington Post stuurde The Enquirer vaak verhalen naar Trump voor goedkeuring voor ze werden gepubliceerd. Omgekeerd zouden medewerkers van Trump vaak de krant hebben gecontacteerd met tips over lasterverhalen die de reputatie van zijn politieke tegenstanders konden schaden.

Pecker en Trump vlogen regelmatig samen met Trumps vliegtuig van New York naar Florida. Vorige zomer zou Pecker een vergadering hebben geregeld in het Witte Huis met een raadgever van de Saoedische prins Mohammed bin Salman om zijn bedrijf AMI verder uit te breiden.

In juli 2013 twitterde Trump dat Pecker CEO van het jaar in het tijdschrift Time moest worden.

De voorbije maanden zou de relatie tussen Trump en Pecker zijn verzuurd, zeggen bronnen bij AMI volgens het tijdschrift Vanity Fair. Ze zouden elkaar al acht maanden niet meer hebben gesproken.