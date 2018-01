Vertrouweling van ex-president Sarkozy in Londen opgepakt KVE

Bron: Belga 0 AFP De Franse zakenman Alexandre Djouhri is gisteren op de Londense luchthaven van Heathrow opgepakt in het kader van het onderzoek naar veronderstelde Libische financiering in 2007 van de verkiezingscampagne van toenmalig Frans president Nicolas Sarkozy. Dat is vandaag in gerechtskringen vernomen. Tegen Djouhri was een arrestatiebevel uitgeschreven door de onderzoeksrechters van de afdeling financiële misdaad in Parijs.

De arrestant is een vertrouweling van ex-president Sarkozy en is een sleutelfiguur in het in 2013 in Parijs opgestarte onderzoek over financiële bijdragen aan zijn verkiezingscampagne door topfiguren uit de regering van wijlen kolonel Kadhafi.

In het kader van dat onderzoek werd in december de Frans-Libanese zakenman Ziad Takieddine in staat van beschuldiging gesteld nadat de man had verklaard dat het kamp-Sarkozey in 2007 vijf miljoen euro Libisch steungeld had ontvangen.

Djouhri werd in 2011 door Moammar Kadhafi en diens zoon Seif el-Islam beschuldigd van betrokkenheid bij de deal. De rechters in Parijs verdenken Djouhri voorts van oplichting en fraude. De man zou voorts een andere verdachte in de zaak, Bashir Saleh, in 2012 geholpen hebben Frankrijk te ontvluchten hoewel tegen die man een arrestatiebevel was uitgeschreven. Saleh verblijft sindsdien in Zuid-Afrika.