Vertrekkensklare kosmonauten staan huiverachtig tegenover Russisch coronavaccin ADN

24 september 2020

15u08

Bron: Belga 0 Twee kosmonauten die kortelings met een Amerikaanse astronaute naar het Internationaal Ruimtestation ISS moeten vertrekken, hebben zich donderdag in meerdere of mindere mate huiverachtig opgesteld ten opzichte van het vaccin tegen Covid-19 dat Rusland heeft ontwikkeld. Er is meer bepaald onrust over de betrouwbaarheid ervan.

Op 14 oktober vertrekken Sergey Ryzjikov, Sergej Koed-Svertsjkov en de Amerikaanse Kathleen Rubins met een Sojoez-2.1a, meer bepaald de Sojoez MS-17, naar het ISS.

"Wat mij betreft zou ik persoonlijk zeggen dat ik me niet vaccineer (met het Russische entmiddel, red.), want ik ben zeer voorzichtig in die zaak", zei gezagvoerder Ryzjikov op een persconferentie in Sterrenstad nabij Moskou. "Kosmonauten zijn niet vrij zelf beslissingen te nemen inzake hun gezondheid, het zijn de artsen die over vaccinatie beslissen", zei boordingenieur Koed-Svertsjkov. "De beslissing de kosmonauten vaccinatie aan te raden, kan er pas komen na het testen van het vaccin en wanneer het duidelijk is dat het betrouwbaar is."

Op naar het ‘veilige ISS’

Vanuit epidemiologisch standpunt gezien is het ISS "nu de veiligste plaats van de planeet", gezien de gezondheidsprocedures voor de mensen die ernaartoe reizen, merkte de gezagvoerder op.

Met president Vladimir Poetin voorop beklemtoont Rusland de efficiëntie van zijn ‘Spoetnik-V’-vaccin tegen corona, dat in een spoedtempo is ontwikkeld en dat formeel op slechts enkele tientallen mensen is getest. Niettemin hebben meerdere hoge Russische ambtenaren zoals de burgemeester van Moskou zich reeds laten inenten. Er is geen enkele onafhankelijke studie rond het vaccin verricht en de Wereldgezondheidsorganisatie staat sceptisch ten opzichte van de efficiëntie.

Robotarm

Het drietal zal op 9 april 2021 naar de Aarde terugkeren. Tijdens hun verblijf zullen de Russen twee ruimtewandelingen maken, onder andere om de aanhechting voor te bereiden van de Russische module Nauka waarop de mee in België ontwikkelde Europese robotarm ERA staat en waarvan de lancering onnoemelijk veel vertraging heeft opgelopen.

De huidige bewoners van de spacemeccano keren op 22 oktober met hun Sojoez MS-16 naar huis terug, zo maakte het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos bekend.

Lees ook: De wereldwijde race naar het coronavaccin (deel 1): de kansen van de acht koplopers op een rij (+)