Vertrek uit Syrië: toch niet zo'n gek idee van Trump Karlijn van Houwelingen

03 januari 2019

14u57

Bron: AD.nl 0 Het vertrek van Amerikaanse troepen uit Syrië was omstreden, maar door er geen haast mee te maken, stelt president Trump zijn critici gerust.

Zelfs senator Lindsey Graham heeft nu een 'veel beter' gevoel over de plannen van Trump, zei hij na een lunchgesprek met de president. Trump beloofde een 'pauze' in het terugtrekken van ongeveer tweeduizend Amerikaanse troepen uit Syrië. Het leger krijgt zo'n vier maanden om ordelijk te vertrekken, waar de president aanvankelijk nog van dertig dagen sprak. Bij een kerstbezoek aan troepen in Bagdad verzekerde Trump ook al dat de strijd tegen de gedecimeerde terreurgroep IS doorgaat vanaf Amerikaanse bases in buurland Irak.

Daarmee verstomt de felle kritiek op Trumps besluit enigszins. Graham, Trump-vriend en Republikeinse havik, sprak eerder nog van een 'enorme Obama-achtige fout' die zowel IS, Assad, Iran als Rusland in de kaart zou spelen. Het was zo'n slecht idee, vond minister van Defensie Jim Mattis, dat hij opstapte. In een voorheen oorlogsmoe Amerika klonk plots volop steun voor de bijdrage aan een uitzichtloze oorlog in het Midden-Oosten.

Juiste keuze

Er was slechts een klein clubje dwarsliggers dat de VS ervan probeerde te overtuigen dat Trump wél een goede keus maakt. Het kostte hem moeite die zin te typen, schreef bijvoorbeeld Stephen Walt in Foreign Policy, maar de president op wie hij als hoogleraar internationale betrekkingen aan Harvard vaak afgeeft, deed 'het juiste'.

Het ging op de slechtst mogelijke manier, zonder waarschuwing, voorbereiding of diplomatieke strategie voor de regio. Maar uiteindelijk geldt voor Walt dat 'als we iets geleerd hebben van de afgelopen vijftien jaar, het is dat de VS geen van de landen in het Midden-Oosten kan controleren en niet veel bloed of middelen moet spenderen om te proberen het onmogelijke te doen'.

Russische invloed

Syrië stond altijd al onder Russische invloed, terreur wordt uiteindelijk niet voorkomen met een Amerikaanse troepenmacht, maar met effectieve lokale overheden en instituties, in zijn ogen. “Dit herinnert ons eraan hoe stom het was van de VS om Irak binnen te vallen in 2003.” Zonder die invasie was IS niet opgekomen, stelt Walt. “Toch 'zijn er heel veel onverbeterlijke neoconservatieven die nog steeds geloven dat de oplossing voor de meeste wereldproblematiek met kracht uitgeoefende Amerikaanse macht is.”

Een voormalig analist van het ministerie van defensie, Thomas Juneau, wijst erop dat de Amerikanen helemaal niet vertrekken uit de regio. De VS had volgens de laatste bekende cijfers, uit september 2017, ruim 54.000 militairen in het Midden-Oosten - daarvan gaan er zo'n tweeduizend naar huis. Onder Trump groeide de Amerikaanse inzet in het gebied juist flink. Een paar maanden eerder, in juni 2017, waren nog slechts 40.500 Amerikanen actief.

Trump vindt dat hij te weinig krediet krijgt voor zijn besluit die betrokkenheid terug te schroeven. “Als iemand anders dan Donald Trump had gedaan wat ik deed in Syrië, wat een van IS vergeven puinhoop was toen ik president werd, was diegene een nationale held”, schreef hij op Twitter, overigens zonder te erkennen dat het huidige beleid gestart werd door voorganger Obama.