Vertrek Belgisch bedrijf zet kwaad bloed in Suriname

14 februari 2020

22u03

Bron: Belga 0 De regering van Suriname dreigt met juridische stappen tegen The Fruit Farm Group van de Belg Hein Deprez, die een lokale bananenplantage aan zijn lot overlaat. De Surinaamse regering zou de verlieslatende kwekerij volgens lokale media kunnen overnemen voor 1 dollar, maar er is extra geld nodig om de bananenuitvoer te herstellen.

Aan de krant De Tijd bevestigde Kris Onghena, de financieel directeur van The Fruit Farm Group, dat er gesprekken lopen met de overheid, die een belang van 10 procent heeft in de kwekerij. Over overnamebedragen wil hij niets zeggen. Het Surinaamse bedrijf maakt al jaren verlies en er moesten al bananen vernietigd worden omdat er geen geld was om ze uit te voeren.

De niet-Surinaamse directieleden zouden donderdag het land verlaten hebben. The Fruit Farm Group heeft op zijn website ook alle informatie over de plantage in Suriname weggehaald. Het personeel werd gisteren pas betaald voor hun werk in januari, met steun van de overheid.



De minister van Landbouw van Suriname, Rabin Parmessar, is niet te spreken over een verklaring die The Fruit Farm Group heeft verspreid over het vertrek uit Suriname. Daarin wordt volgens de minister verwezen naar de "onduidelijke financiële en economische toestand van Suriname, welke de afgelopen jaren enkel maar achteruit is gegaan".

The Fruit Farm Group zit in lastige papieren. Volgens De Tijd slikte het in 2018 een verlies van 25 miljoen euro op een omzet van 105 miljoen euro. Vorig jaar ging al een Nederlandse dochter failliet.