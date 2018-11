Vertraging in leveringen mogelijk: opnieuw stakingen bij Amazon Duitsland

Tess Jacobs

02 november 2018

15u01

Bron: BELGA

Bij twee vestigingen van internetgigant Amazon in Duitsland is er opnieuw een staking uitgebroken. Daardoor zijn vertragingen in de leveringen mogelijk. Een loonconflict sleept er nu al jaren aan.