Vertraging dreigt voor “migratiepauze” van Trump kv

22 april 2020

23u24

Bron: ANP 0 Het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om het verstrekken van verblijfsvergunningen tijdelijk te staken, loopt mogelijk vertraging op. Medewerkers van het Witte Huis zeggen dat het plan juridisch wordt getoetst.

Trump zegt dat hij met de migratiestop wil voorkomen dat Amerikanen te maken krijgen met concurrentie van buitenlanders op de arbeidsmarkt. Miljoenen Amerikanen zijn tijdens de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt. Het plan zou overigens geen betrekking hebben op sommige buitenlanders die tijdelijk naar de VS komen om te werken.

Juristen van de Amerikaanse overheid zoeken volgens Amerikaanse media nog uit of Trump wel de bevoegdheid heeft om zijn plan door te zetten. Hij wil een presidentieel bevel gebruiken om de uitgifte van de permanente verblijfsvergunningen, de zogeheten Green Cards, voor minstens 60 dagen te laten staken.



Trump zei eerder vandaag dat hij het presidentieel bevel later op de dag wil tekenen. Het is nog onduidelijk of dat doorgaat. "Het moet juridisch worden goedgekeurd", bevestigde Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway. "Ik weet dat hij staat te popelen om te tekenen, maar dat kan pas als het klaar is."

Hij wilde dit al de hele tijd, maar door deze pandemie kan hij het ook doen

De geplande migratiestop zorgt in de VS voor verdeeldheid. Sommige critici vinden dat het plan niet ver genoeg gaat, omdat mensen met een tijdelijke werkvergunning nog wel naar de VS kunnen komen. Anderen vinden juist dat de president de coronacrisis misbruikt om een van zijn politieke stokpaardjes door te voeren.

Als de migratiestop een jaar van kracht blijft, kan dat volgens experts gevolgen hebben voor honderdduizenden mensen. Een ingewijde zegt dat het plan wordt doorgevoerd omdat het vermoedelijk goed valt onder fanatieke Trump-aanhangers. "Hij wilde dit al de hele tijd", zegt de bron tegen persbureau Reuters. "Maar door deze pandemie kan hij het ook doen.”