Verstrooide man vergeet door Picasso beschilderde vaas op de trein ttr

26 februari 2019

12u53

Bron: belga 0 Een volgens de Duitse politie echte Picasso-vaas is door een verstrooide man achtergelaten op een trein. Het kostbare stuk is spoorloos. De 76-jarige man was op 15 februari onderweg van Kassel naar Düsseldorf. Dat heeft de Bondspolitie vandaag gemeld.

De verstrooide man liet de vaas in een grote tas van een supermarkt achter in het treincoupé toen hij van trein moest wisselen. Pas op het perron viel hem te binnen dat hij iets miste. Hij verwittigde het spoorpersoneel dat meteen de treinbegeleider op de hoogte bracht. Die ging op zoek naar de achtergelaten vaas, maar trof die niet meer aan op de plaats waar ze was achtergelaten.

De door Pablo Picasso beschilderde vaas van keramiek is 26 centimeter groot. Ze dateert uit 1953 en draagt de naam "Le Hibou" (de uil) naar het erop afgebeelde dier. Volgens de eigenaar van de vaas is het kunststuk zeker 10.000 euro waard.

De politie heeft een onderzoek naar verduistering geopend.