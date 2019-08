Verstoten homoseksuele jongen (18) lift van Wit-Rusland naar Nederland: “Niemand zit op mij te wachten” Barbara de Jong

Bron: AD.nl 8 Een 18-jarige jongen uit Wit-Rusland heeft gisteren de politie op straat in het Nederlandse Vlaardingen om hulp gevraagd na een lange reis door Europa. Hij is verstoten door zijn familie vanwege zijn seksuele geaardheid. Zijn hartverscheurende verhaal heeft hulpofficier van justitie Rein Hendriks diep geraakt. “Dit is zo schrijnend.’’

De tiener was volledig uitgeput na wekenlang te hebben gelift door Europa. In het Vlaardingse Vijfsluizen klampte hij agenten van de zeehavenpolitie aan en vroeg om hulp. De jongen was uit Wit-Rusland gevlucht nadat hij was uitgekomen voor zijn seksuele geaardheid.



“Hij kwam uit een kleine gemeenschap en werd daar gepest. Zijn ouders wilden hem niet meer zien. De familie heeft hem verstoten’’, blikt de Nederlandse hulp-officier van justitie Rein Hendriks, die in 2016 zelf publiekelijk uit de kast kwam, terug. “Zijn vader dreigde hem zelfs te vermoorden. Zoiets kun je je toch niet voorstellen?’’

Antwerpen

De jongen wist vorig jaar al naar Slowakije te vluchten en kon daar zelfs een tijdje werken. Maar uiteindelijk ontdekte de politie dat en bestempelde de tiener als ‘ongewenst vreemdeling’ in het Schengengebied. In zijn eentje trok hij vervolgens liftend door Europa. Via Antwerpen bereikte hij na een lange wandeltocht Vlaardingen.



In eerste instantie werd de jongen vastgezet omdat uit de systemen bleek dat hij een ‘ongewenste vreemdeling’ is. Maar na een gesprek met de hulpofficier van justitie op het bureau kwam hij snel weer vrij. “Deze jongen hoort niet in een cel, maar heeft onze hulp nodig’’, zegt Hendriks stellig. “Zijn verhaal was zo schrijnend, zo in en intriest. Hij was zo eenzaam en angstig. Door zijn lange reis was hij oververmoeid. Toch bleef hij constant heel vriendelijk en beschaafd.’’

Ik vroeg hem nog of ik iemand voor hem moest bellen. Maar hij zei dat dit niet hoefde want ‘niemand zit toch op mij te wachten’ Rein Hendriks

Hendriks vervolgt: “Hij had maar 15 cent op zak, zelfs geen telefoon. Ik vroeg hem nog of ik iemand voor hem moest bellen. Maar hij zei dat dit niet hoefde want ‘niemand zit toch op mij te wachten’.’’

De hulpofficier vroeg hem waarom hij naar Nederland was gekomen. “Ons land bleek voor hem een symbool van vrijheid en tolerantie te zijn. Hij dacht dat Nederland zelfs veel toleranter is dan de omringende landen. Hij hoopt in ons land zijn studie tot vertaler op te pakken.’’

De politie heeft een treinkaartje naar het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel geregeld. “Er wordt gekeken of deze jongen op humanitaire gronden in Nederland mag blijven en een visum krijgt’’, vertelt Hendriks. “De mensen in Ter Apel gaan hem verder helpen. Wij hebben alles gedaan wat we voor hem konden doen. Ik vroeg hem nog mij het te laten weten zodra hij daar goed is aangekomen. Maar ik houd ook nog contact met het aanmeldcentrum. Ik wil weten hoe het nu verder met hem gaat.’’

Als hulpofficier van justitie maakt Rein Hendriks veel mee. Maar het verhaal van deze tiener zal hem altijd bijblijven.

“Het is gewoon zo heftig. Dit raakt mij echt. Iemand die zo jong is en door Europa moet vluchten alleen omdat hij uitkomt vanwege zijn homoseksualiteit. Helemaal alleen liften op die leeftijd is sowieso levensgevaarlijk. En dan ook nog verstoten worden door je familie. Deze jongen wil alleen vechten voor zijn rechten. Ik hoop zo dat het allemaal goed komt met hem.’’

