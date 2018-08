Verstopt Jos Brech zich in de Ardennen? SVM

26 augustus 2018

11u41

Bron: Nieuwsblad op Zondag/Eigen berichtgeving 6 Speurders houden er steeds meer rekening mee dat Jos Brech zich niet in Frankrijk verscholen houdt. Onderzoek van zijn sociale media leert dat hij de voorbije jaren minstens vier keer in de Ardennen zat, weet het Nieuwsblad op Zondag. Nóg een streek die hij op zijn duimpje kent dus. Concreet gaat het om de Hoge Venen, ten oosten van Spa.

Brech (55) is na uitgebreid DNA-onderzoek uit de bus gekomen als hoofdverdachte van de moord op de Nederlandse jongen Nicky Verstappen (11). In de voorbije jaren vertoefde hij vaak in Polen, waar hij als scoutsleider het contact met kinderen opzocht. Enkele zinnen die hij online deelde, klinken nu bijzonder luguber. "Volgende week zit ik met 150 kinderen in het woud. En dat zes weken lang…", klonk het onder meer.

De politie waarschuwde de Nederlandse scouting al in 2002 voor het zedenverleden van Brech. Hij bekende toen ook dat hij op jongens tussen de 10 en 14 jaar viel, de leeftijdscategorie waaraan hij al jaren leiding gaf. Over de moord op Verstappen repte hij geen woord, al was hij in die zaak twee keer als getuige gehoord.

Brech kreeg het vriendelijke verzoek om zijn lidmaatschap bij de scouting op te zeggen, waarna Polen in het vizier kwam. Daar wisten ze niets van zijn verleden. "Brech nam zo'n 15 à 16 jaar geleden contact op met onze organisatie", klinkt het. "Wij staan altijd open voor contacten met scouts uit andere delen van de wereld. Als buitenlandse padvinder nam hij deel aan kampen en bijeenkomsten. Brech was formeel geen opleider, maar gaf wel lessen in overlevingstechnieken. Hij stond bekend als specialist op dat gebied. Op dit moment hebben we geen signalen van misbruik van ouders en/of kinderen, morgen vindt overleg plaats met de politie."

Angelo Valkenborgh (34) uit Maasmechelen overnachtte meermaals in chalet Old Crow in de Vogezen, de laatst bekende verblijfplaats van Brech. "Die chalet beheren, dat was écht iets voor Jos. Hij zat toch al constant in dat bos. En hij was een vrij man. Zonder partner, zonder werk."

Tot hij op een dag enkel nog zijn telefoon in de chalet vond. "Ik dacht: godverdomme, nu is Jos begonnen aan een trektocht van drie weken terwijl het min 20 is. Maar nu weten we waarom hij zijn telefoon daar achterliet."

Brech liep onder meer tegen de lamp dankzij het adequate optreden van Jeroen Severs. Hij is een van drie militairen die het lichaam van het vermoorde jongetje vonden. Diezelfde nacht deed hij een fietser stoppen, het bleek om Brech te gaan. Volgens zijn moeder had hij een "naar gevoel" bij die man.

Hij noteerde zijn gegevens, waardoor Brech ook in beeld kwam voor het DNA-onderzoek. Severs zal echter nooit weten dat hij de doorbraak in het onderzoek naar de dood van Verstappen mede mogelijk maakte: hij sneuvelde in Irak.

Meer over Jos Brech