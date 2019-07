Verstekeling die doodvroor en uit vliegtuig viel, was wellicht luchthavenmedewerker AW

Bron: Belga 0 De man die maandag uit een vliegtuig viel en in een tuin in Zuid-Londen belandde, is vermoedelijk een medewerker van de luchthaven in Nairobi. Hij reisde als verstekeling mee in een toestel van Kenya Airways dat op Heathrow Airport zou landen.

De Londense politie heeft de vingerafdrukken van het bevroren lichaam verzameld waarna die voor analyse naar Nairobi werden opgestuurd. Op die manier trachten ze de identiteit van de onbekende verstekeling te achterhalen. De officiële resultaten laten voorlopig nog op zich wachten, maar Keniaanse onderzoekers denken dat het om het lichaam van een luchthavenmedewerker gaat.



“Ik vermoed inderdaad dat het iemand is die toegang had tot de startbaan van de luchthaven. Gezien de strenge beveiliging is het onwaarschijnlijk dat een buitenstaander zijn weg naar daar heeft gevonden”, aldus Gilbert Kibe, directeur-generaal van de Keniaanse luchtvaartautoriteit.



Maandag werd het levenloze lichaam aangetroffen van een man die vermoedelijk urenlang in een landingsgestel van een Kenya-Airways-vlucht. Het lichaam belandde in de tuin van een huis in Zuid-Londen. Volgens The Daily Mail is de man wellicht doodgevroren aan boord van een vlucht van 6.840 kilometer van Nairobi naar Londen, die acht uur en 50 minuten duurde. Een tas, water en voedsel werden later door de politie in het compartiment aangetroffen.