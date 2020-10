Verstandelijk gehandicapte patiënte (26) zwanger na verkrachting tijdens lockdown mvdb

08 oktober 2020

15u32

Bron: La Repubblica - ANSA 0 ITALIË Een verpleger is opgepakt voor de verkrachting van een verstandelijk gehandicapte vrouw (26) in een psychiatrische instelling op Sicilië. De feiten gebeurden tijdens de lockdown in april, maar kwamen recent aan het licht nu de vrouw zwanger blijkt.

Het psychiatrisch ziekenhuis Oasi in het plaatsje Troina was in de lente grotendeels van de buitenwereld afgesloten na een corona-uitbraak. Het leidde tot 162 positieve tests onder patiënten en het verplegend personeel. Ook de vrouw raakte besmet en werd ziek. Ze is nog steeds herstellende en is enkel in staat om met haar ogen te communiceren. Haar familie stapte naar de politie toen duidelijk werd dat hun dochter zwanger bleek. Medisch onderzoek wees uit dat de zwangerschap inmiddels de 25ste week is ingegaan. Dit betekent dat de verkrachting plaatsgreep in april, midden in de lockdown.

De speurders ondervroegen het personeel en kwamen zo bij de verdachte (39) terecht. Na tegenstrijdigheden in zijn uitleg ging hij tot bekentenissen over. Het gaat om een getrouwde man zonder strafblad, tevens vader van een kind. Hij zit sinds woensdag in voorlopige hechtenis.

De man met twee dienstjaren op de teller had eind maart zelf gevraagd of hij de instelling mocht betreden om overwerkte collega’s af te lossen, vernam de krant La Repubblica. Het onderzoek is nog volop bezig.

Het personeel is in shock. Los van de strafrechtelijke klacht, plant de directie van de instelling een procedure tegen de man via een burgerlijke rechtbank. Ook burgemeester van Troina Fabio Venezia spreekt van “een schandelijke misdaad, gepleegd in een periode dat verpleegkundigen en artsen hun leven riskeerden om besmette patiënten te helpen.”

