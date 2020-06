Versoepelingen die vandaag ingaan bij diverse Europese landen op een rijtje AW HR

01 juni 2020

16u26

Bron: Belga 3 Behalve in Nederland zijn vandaag ook in een reeks andere Europese landen versoepelingen van de coronamaatregelen in voege getreden. Dat is onder meer zo in Turkije, Rusland, Portugal en Engeland.

In Turkije heeft de Grote Bazaar van Istanboel opnieuw de deuren geopend. Dat is een van de grootste overdekte markten ter wereld, met zowat 3.000 winkels en ongeveer 150.000 bezoekers per dag. Het aantal bezoekers wordt nu echter beperkt, en het dragen van een mondmasker is verplicht.



Ook cafés, restaurants, zwembaden, parken, musea, bibliotheken en crèches zijn er vandaag weer opengegaan mits het respecteren van een aantal voorwaarden. Ook verplaatsingen tussen de grootsteden zijn opnieuw toegelaten.



In de Russische hoofdstad Moskou zijn de winkelcentra maandag weer opengegaan. Na een uitgaansverbod van meer dan twee maanden mogen mensen op bepaalde dagen opnieuw gaan wandelen en 's morgens tussen 5 en 9 uur aan sport doen.



De verplichting om een mondmasker te dragen, is niet langer beperkt tot het openbaar vervoer, en wordt veralgemeend. De versoepelingen komen er ondanks het feit dat het aantal coronabesmettingen in Rusland nog altijd in stijgende lijn zit.



In Portugal kan er sinds vandaag opnieuw geshopt worden in winkels groter dan 400 meter. Ook theaters en bioscopen verwelkomen weer bezoekers.

Een versoepeling van de lockdownmaatregelen heeft in Engeland geleid tot rijen bij scholen en winkels. Zo’n twee miljoen jonge kinderen konden maandag weer naar school en veel winkels openden voor het eerst in weken de deuren.



In het noordelijke Warrington verzamelden zich uren voor de openingstijd al mensen bij een vestiging van IKEA. Er stonden op enig punt meer dan duizend mensen in de rij. Bij een filiaal in Wembley was sprake van vergelijkbare taferelen.

Ook bij scholen ontstonden rijen toen ouders hun kinderen wegbrachten. Er moest voldoende afstand worden gehouden. Schoolhoofden verwachten volgens een peiling dat ongeveer de helft van de gezinnen besluit om kinderen nog thuis te houden.

Door de versoepeling van de maatregelen mogen groepen van maximaal zes mensen weer buiten afspreken in Engeland. Ook kunnen weer markten worden gehouden.

De scholen gaan voorlopig alleen open in Engeland, waar het grootste deel van de Britse bevolking woont. Wales, Noord-Ierland en Schotland voeren een ander coronabeleid en wachten nog even. Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die de afgelopen maanden het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. Het officiële dodental staat op ruim 38.000. Sommige experts waarschuwen dat het nog te vroeg is om de lockdown te versoepelen in Engeland.