Versoepeling van maatregelen leidt niet tot extra besmettingen in Oostenrijk

05 mei 2020

15u19

Bron: Belga 0 De versoepeling van de coronamaatregelen in Oostenrijk heeft tot nu toe geen toename van het aantal besmettingen met het virus veroorzaakt. Dat meldt de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober.

Oostenrijk ging zeven weken geleden vrijwel op slot om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het land was daarmee vrij snel, waardoor het aantal besmettingen beperkt bleef tot 15.650. De dodentol staat voorlopig op 606.

Op 14 april gaf Oostenrijk als een van de eerste landen onder andere kleinere winkels toestemming weer open te gaan. "We hebben geen aanwijzingen voor een merkbare toename in de afzonderlijke gebieden. De situatie is zeer constant, zeer stabiel en dat is echt een zeer positieve en goede situatie", aldus Anschober.



De bewindsman waarschuwde wel dat waakzaamheid geboden blijft. De bevolking moet dus zeker de geldende regels blijven naleven. Zo moeten er bijvoorbeeld mondkapjes gedragen worden in de winkels.

