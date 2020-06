Versoepeling coronamaatregelen Oostenrijk: alle sporten weldra opnieuw toegelaten, outdoor events tot 10.000 man JTO

24 juni 2020

12u49

Bron: Belga 0 In Oostenrijk zijn vanaf 1 juli weer alle sporten toegelaten, zo heeft de regering vandaag besloten. De huidige beperkingen op team- en contactsporten vervallen dan. Vanaf september zullen de Oostenrijkers onder bepaalde voorwaarden ook opnieuw in- en outdoor events, zoals een voetbalmatch, mogen bijwonen.

Vanaf september zullen onder bepaalde voorwaarden evenementen in open lucht voor maximaal 10.000 deelnemers weer mogelijk zijn, en indoor tot 5.000 mensen. Dit geldt zowel voor sport als cultuur, zodat mensen weer stadions binnen mogen en concerten bijwonen. Bezoekers dienen evenwel plaatsen toegewezen te krijgen en moeten de afstandsregels eerbiedigen. Daarbovenop wordt op vrijwillige tracking ingezet.

Geen mondmaskers meer

Vanaf 1 juli zullen kelners geen mondmasker meer moeten dragen. Kanselier Sebastian Kurz vroeg hen echter het mondkapje “nog niet weg te gooien want mogelijk zal u het nog nodig hebben. Het virus is nog niet verdwenen. We moeten ook in Oostenrijk bij een laag aantal besmettingen waakzaam blijven.”

Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober vreest voor een lastige situatie in de herfst.

Vicekanselier Werner Kogler riep op om zorgzaam om te gaan met de versoepelingen, onder het motto “genieten en opletten”.