Verslagen van cipiers onthullen hoe leven van schutter Florida eruit ziet in cel. En hij lijkt steeds onrustiger te worden KVDS

08 maart 2018

16u20

Bron: CNN 0 De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft de hand gelegd op een reeks documenten die een inkijk geven in het leven van de jongeman die midden vorige maand een bloedbad aanrichtte op een school in Florida. Nikolas Cruz (19) schoot op 14 februari 17 mensen dood op zijn vroegere school in Parkland. Na zijn arrestatie leek hij erg kalm en timide, maar gedetailleerde verslagen van de cipiers die hem bewaken in de gevangenis van Broward County, tonen dat zijn gedrag verandert.

Het gaat om observatieverslagen van 17 tot 24 februari. Aanvankelijk verbleef Cruz in de ziekenboeg van de gevangenis, maar later werd hij overgebracht naar een gewone cel. Volgens het logboek van de gevangenis kreeg hij op 22 en 24 februari het bezoek van zijn broer en Roxanne Descamps, die de jongens in huis nam toen hun moeder in november vorig jaar overleed. Ook zijn advocaten en dokters kwamen in die periode langs. Verder niemand.

Cipiers die de jongeman bewaken en er onder meer op toe moeten zien dat hij niet uit het leven stapt, houden een gedetailleerd verslag bij van alles wat Cruz doet. Zijn advocaat waarschuwt wel om er niet te veel in te lezen omdat het gaat om waarnemingen van leken en niet om klinische observaties van psychologen en psychiaters. Hieronder een impressie. (lees hieronder verder)

17 februari

Cruz zit in een cel voor één persoon in de ziekenboeg. Het is drie dagen na het bloedbad. Volgens de cipiers ziet hij er ontspannen uit en werkt hij mee. Hij doucht om 13 uur en eet zijn hele maaltijd op.

18 februari

Cruz zit nog altijd in isolatie en weigert zijn maaltijd ’s morgens. Hij drinkt wel fruitsap. Volgens een van de cipiers “ligt hij op zijn rug en staart hij naar het plafond”. Zijn reacties worden omschreven als “kalm” en “traag” als hij vragen krijgt van medisch personeel. Een andere cipier omschrijft hem als “erg betrokken en bereid om te antwoorden” en “communicatief”. (lees hieronder verder

19 februari

De verdachte wordt “meegaand” genoemd als hem gevraagd wordt om iets te doen. Een andere cipier noteert dat hij er netjes uitziet en stil is. “Hij volgt bevelen op” en “praat zachtjes”. Zijn denken lijkt “logisch”. Iemand anders merkt op dat hij geen oogcontact maakt en “regelmatig voor zich uit zit te staren, alsof hij in gedachten verzonken is”. Hij is “op zijn hoede” als het medisch personeel hem vragen stelt en “zijn spraak is traag en soms onduidelijk”. Hij eet al zijn eten op ’s avonds, neemt een douche en poetst zijn tanden. “Hij ligt veel in bed, maar lijkt niet te slapen.”

20 februari

Meer soortgelijke commentaren van drie cipiers, die hem omschrijven als “verzorgd”, “kalm” en “stil”. “Volgt bevelen op, praat weinig en zachtjes.” “Beweegt trager dan anders.” en “leek in lachen uit te barsten tijdens en net na een professioneel bezoek”. (lees hieronder verder)

21 februari

Opnieuw wordt het gedrag van Cruz omschreven als “normaal” en “ontspannen”. Hij lijkt volgens de cipiers coherent en probeert zo weinig mogelijk interactie aan te gaan. Maar iemand anders merkt wel op dat hij lang slaapt en ’s morgens nauwelijks iets eet. En dat hij “de rest van de dag rusteloos” is. Hij eet ’s avonds zijn hele maaltijd op en neemt ook zijn medicatie. Later op de avond wordt hij opnieuw omschreven als rusteloos: hij ligt “te draaien en te keren” in bed.

22 februari

Om iets voor 3 uur in de morgen komt dezelfde commentaar van een andere bewaker over zijn rusteloosheid en in de loop van de voormiddag nog eens van een derde cipier. Cruz eet deze keer wel zijn ontbijt en lunch helemaal op. In zijn communicatie met zijn advocaat is hij “betrokken, open en verstaat hij duidelijk waarover het gaat”. (lees hieronder verder)

23 februari

Cruz wordt naar een gewone cel verhuisd. Soms vermijdt hij oogcontact, andere keren gaat hij het aan. Hij eet zijn volledige lunch op en weigert naar buiten te gaan voor recreatie. “Als hij met zijn advocaat spreekt, lijkt hij coherent. Hij lacht zelfs en giechelt.”

24 februari

Overdag, opnieuw dezelfde commentaren over het feit dat Cruz ontspannen en verzorgd is. Hij eet goed, doucht en maakt deze keer wel gebruik van het luchten. Hij vraagt of hij een Bijbel krijgt om te lezen, voor er weer een rusteloze nacht volgt. “Draait en keert in zijn bed, slaapt niet, staart naar de muur in gedachten verzonken”, staat er te lezen. En “Zijn ogen zijn gesloten, hij lijkt te rusten, maar hij slaapt niet”, is de laatste entry in het verslag dat CNN kon inkijken.